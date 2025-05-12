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На Сумщині унаслідок обстрілів одна людина загинула та ще одна – поранена

Російські війська здійснили майже 90 обстрілів по 33 населених пунктах області.

На Сумщині унаслідок обстрілів одна людина загинула та ще одна – поранена
Наслідки російської атаки, фото ілюстративне
Фото: Поліція Сумщини

Унаслідок російських обстрілів території Сумської області протягом доби одна людина загинула і одну особу було травмовано.

Як повідомили у ОВА, вчора помер в лікарні житель Ворожбянської громади 1953 року  народження, якого 5 травня госпіталізували після вибуху КАБу.

Унаслідок удару БпЛА поранено жителя Ворожбянської громади 1986 р.н.

Протягом доби, з ранку 11 травня до ранку 12 травня 2025 року, російські війська здійснили майже 90 обстрілів по 33 населених пунктах у 12 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував РСЗВ, FPV-дрони та скидання ВОГ з БпЛА. Зокрема зафіксували 20 ударів РСЗВ, 40 атак FPV-дронами, більше 10 скидань ВОГ з БпЛА.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Сумській громаді пошкоджено приватний автомобіль, приватне домоволодіння, приміщення СТО;
  • у Білопільській громаді пошкоджено приватний будинок та автомобіль;
  • у Ворожбянській громаді пошкоджено приватне домоволодіння, легковий автомобіль, вантажний автомобіль, об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Середино-Будській громаді пошкоджено приватний будинок.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад вдалося евакуювати 371 людину.

Усього повітряна тривога в області тривала 13 годин 48 хвилин.

  • У Сумській області триває евакуація цивільного населення з прифронтових громад. Евакуйовують літніх людей, родини з дітьми, маломобільних громадян і домашніх улюбленців.
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