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На Сумщині триває евакуація із прифронтових громад, — ДСНС

Евакуація триває у прифронтових Білопільській, Ворожбянській та Краснопільській громадах.

На Сумщині триває евакуація із прифронтових громад, — ДСНС
Найменшій евакуйованій мешканці Великописарівської громади не було й місяця.
Фото: надано Оксаною Ковальовою

У Сумській області триває евакуація цивільного населення з прифронтових громад. 

Про це повідомляє ДСНС у Сумській області.

"Рятувальники щодня допомагають мешканцям Білопільської, Ворожбянської та Краснопільської громад залишити свої домівки, по яких Росія завдає ударів. Евакуйовують літніх людей, родини з дітьми, маломобільних громадян і домашніх улюбленців", — ідеться у повідомленні.

Перевезення здійснюється броньованими транспортом та автобусами ДСНС. На місці допомагають волонтери, психологи ДСНС та благодійні організації. Рятувальники працюють попри загрозу обстрілів, щоб кожен був у безпеці.

  • Через щільні обстріли російської окупаційної армії посилилась евакуація з прикордонних територій Сумської області. 
  • Зараз у Білопіллі залишаються менше 4,3 тис. мешканців, а у Ворожбянській громаді – трохи більше 1,8 тис.
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