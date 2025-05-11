На Сумщині триває евакуація із прифронтових громад, — ДСНС

Евакуація триває у прифронтових Білопільській, Ворожбянській та Краснопільській громадах.

Найменшій евакуйованій мешканці Великописарівської громади не було й місяця.

У Сумській області триває евакуація цивільного населення з прифронтових громад.

Про це повідомляє ДСНС у Сумській області.

"Рятувальники щодня допомагають мешканцям Білопільської, Ворожбянської та Краснопільської громад залишити свої домівки, по яких Росія завдає ударів. Евакуйовують літніх людей, родини з дітьми, маломобільних громадян і домашніх улюбленців", — ідеться у повідомленні.

Перевезення здійснюється броньованими транспортом та автобусами ДСНС. На місці допомагають волонтери, психологи ДСНС та благодійні організації. Рятувальники працюють попри загрозу обстрілів, щоб кожен був у безпеці.

Через щільні обстріли російської окупаційної армії посилилась евакуація з прикордонних територій Сумської області.