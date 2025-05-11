На Сумщині триває евакуація із прифронтових громад, — ДСНС

У Сумській області триває евакуація цивільного населення з прифронтових громад.
Про це повідомляє ДСНС у Сумській області.
"Рятувальники щодня допомагають мешканцям Білопільської, Ворожбянської та Краснопільської громад залишити свої домівки, по яких Росія завдає ударів. Евакуйовують літніх людей, родини з дітьми, маломобільних громадян і домашніх улюбленців", — ідеться у повідомленні.
Перевезення здійснюється броньованими транспортом та автобусами ДСНС. На місці допомагають волонтери, психологи ДСНС та благодійні організації. Рятувальники працюють попри загрозу обстрілів, щоб кожен був у безпеці.
- Через щільні обстріли російської окупаційної армії посилилась евакуація з прикордонних територій Сумської області.
- Зараз у Білопіллі залишаються менше 4,3 тис. мешканців, а у Ворожбянській громаді – трохи більше 1,8 тис.