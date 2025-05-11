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Сили оборони: ворог намагається просунутися поблизу Антонівського залізничного мосту на Херсонщині

Також росіяни намагаються закріпитися у південній частині острівної зони Дніпра.

Сили оборони: ворог намагається просунутися поблизу Антонівського залізничного мосту на Херсонщині
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Російська армія продовжує продовжує спроби закріпитися в острівній зоні Дніпра на Херсонщині.

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

"Загалом за добу на Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 26 атак на позиції наших військ поблизу Новосілки, Новополя, Вільного Поля, а також у напрямках Привільного і Зеленого Поля. На Гуляйпільському напрямку противник завдав масованих авіаційних ударів по кількох населених пунктах, а також проводить розвідувальні і підготовчі заходи для подальшої активізаціі штурмових дій. На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили 2 ворожі атаки у районах Степового та Новоданилівки", — ідеться у зведенні Сил оборони.

Минулої доби на Придніпровському напрямку росіяни здійснили 3 спроби просунутись уперед поблизу Антонівського залізничного мосту і намагався закріпитись в південній частині острівноі зони Дніпра.

Зафіксовано 227 ворожих обстрілів з використанням майже тисячі боєприпасів. Окупанти нанесли за малим 600 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій та здійснили майже 337 скидів з БпЛА, використавши 415 боєприпасів.

"Після недовгоі перерви, противник відновив авіаційні удари. Зокрема на південному напрямку минулоі доби він завдав 6 авіаударів штурмовою і армійською авіацією із застосуванням 74 некерованих авіаційних ракет. Ударів завдавав по Залізничному, Малинівці і Новодарівці на Запоріжжі і Миколаївці на Херсонщині", — ідеться у повідомленні.

Від ударів FPV-дронів потерпали прифронтові населені пункти Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Зокрема з артилеріі ворог обстрілював Марганець, Нікополь і Новокиівку, а дронами завдав ударів по Іллінці, Вищетарасівці і Біленькому.

  • Внаслідок ворожого дронового терору і артилерійських обстрілів на Херсонщині постраждало 4 людей, одна людина загинула. Є руйнування житлових будинків і цивільної інфраструктури.
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