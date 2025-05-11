На Харківщині унаслідок російських обстрілів постраждали четверо людей

Упродовж минулої доби російська армія атакувала з різних видів озброєння чотири населені пункти Харківської області.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Внаслідок обстрілів у м. Куп’янськ постраждали 76-річна жінка та 82-річний чоловік, у с. Благодатівка Кіндрашівської громади постраждали 68-річна та 73-річна жінки", — інформує Синєгубов.
Ворожа армія застосовувала по Харківщині різні види озброєння: 13 КАБів, 1 БпЛА типу "Ланцет" та 1 fpv-дрон.
В Ізюмському районі унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, гараж.
У Куп’янському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру, багатоквартирні та приватні будинки, гаражі, автомобіль;
У Богодухівському районі пошкоджено авто з дизельною станцією.
- За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районах Вовчанська, Малої Шапківки та Кам’янки. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Синьківки та в районі Загризового.