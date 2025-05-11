На Харківщині унаслідок російських обстрілів постраждали четверо людей

У Богодухівському районі пошкоджено авто з дизельною станцією.

У Куп’янському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру, багатоквартирні та приватні будинки, гаражі, автомобіль;

Ворожа армія застосовувала по Харківщині різні види озброєння: 13 КАБів, 1 БпЛА типу "Ланцет" та 1 fpv-дрон.

"Внаслідок обстрілів у м. Куп’янськ постраждали 76-річна жінка та 82-річний чоловік, у с. Благодатівка Кіндрашівської громади постраждали 68-річна та 73-річна жінки", — інформує Синєгубов.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Упродовж минулої доби російська армія атакувала з різних видів озброєння чотири населені пункти Харківської області.

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