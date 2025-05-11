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На Харківщині унаслідок російських обстрілів постраждали четверо людей

Ворог застосував КАБи і безпілотники різних типів.

На Харківщині унаслідок російських обстрілів постраждали четверо людей
Фото: Олег Синєгубов

Упродовж минулої доби російська армія атакувала з різних видів озброєння чотири населені пункти Харківської області. 

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів у м. Куп’янськ постраждали 76-річна жінка та 82-річний чоловік, у с. Благодатівка Кіндрашівської громади постраждали 68-річна та 73-річна жінки", — інформує Синєгубов. 

Ворожа армія застосовувала по Харківщині різні види озброєння: 13 КАБів, 1 БпЛА типу "Ланцет" та 1 fpv-дрон.

В Ізюмському районі унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, гараж. 

У Куп’янському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру, багатоквартирні та приватні будинки, гаражі, автомобіль;

У Богодухівському районі пошкоджено авто з дизельною станцією.

  • За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районах Вовчанська, Малої Шапківки та Кам’янки. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Синьківки та в районі Загризового.
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