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Уранці росіяни атакували Київщину безпілотниками, є постраждалий

Пошкоджень зазнали шість будинків у Броварському та Обухівському районах.

Уранці росіяни атакували Київщину безпілотниками, є постраждалий
Фото: Сили оборони Півдня

Уранці 11 травня ворог атакував Київщину за допомогою ударних БпЛА. У Броварському районі постраждав мирний житель.

Про це повідомляє очільник Київської ОВА Микола Калашник.

"В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", — інформує очільник КОВА.

У Броварському районі внаслідок ворожої атаки постраждав чоловік 1954 року народження. Він зазнав гострої реакції на стрес і перебуває у шоковому стані. Вся необхідна медична допомога надається на місці. 

Також пошкоджено дачний будинок, ще п’ять приватних будинків зазнали руйнувань в Обухівському районі. 

Оперативні групи продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки.

  • Уночі та вранці РФ здійснила атаку ударними безпілотниками по українських містах. У Києві та області працювала ППО.
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