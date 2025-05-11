Уранці росіяни атакували Київщину безпілотниками, є постраждалий

Пошкоджень зазнали шість будинків у Броварському та Обухівському районах.

Уранці 11 травня ворог атакував Київщину за допомогою ударних БпЛА. У Броварському районі постраждав мирний житель.

Про це повідомляє очільник Київської ОВА Микола Калашник.

"В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", — інформує очільник КОВА.

У Броварському районі внаслідок ворожої атаки постраждав чоловік 1954 року народження. Він зазнав гострої реакції на стрес і перебуває у шоковому стані. Вся необхідна медична допомога надається на місці.

Також пошкоджено дачний будинок, ще п’ять приватних будинків зазнали руйнувань в Обухівському районі.

Оперативні групи продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки.