Російська армія упродовж доби завдала понад 100 ударів по Сумщині

Упродовж доби, з ранку 10 травня до ранку 11 травня, російські війська здійснили понад 100 обстрілів по 31 населеному пункту в 14 територіальних громадах Сумської області. Повітряна тривога тривала 12 годин 13 хвилин.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Ворог активно застосовував керовані авіабомби, РСЗВ, FPV-дрони та скидання ВОГ з БпЛА", — зазначають в ОВА.

Ворог здійснив майже 10 ударів КАБів, провів 30 атак FPV-дронами та майже 30 скидань ВОГ з БпЛА. Також пролунало понад 70 вибухів із РСЗВ.

Також армія РФ здійснила удар з гелікоптера ракетами типу НАР, зафіксовано 10 вибухів.

Унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Попівській громаді пошкоджено нежитлові приміщення;

у Білопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, нежитлове приміщення та приватні будинки.

З прикордонних громад Сумської області евакуйовано 51 людину. За добу повітряна тривога в області тривала 12 годин 13 хвилин.