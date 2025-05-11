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Російська армія упродовж доби завдала понад 100 ударів по Сумщині

Повітряна тривога в Сумській області тривала 12 годин 13 хвилин.

Російська армія упродовж доби завдала понад 100 ударів по Сумщині
Велика Писарівка після обстрілів.
Фото: надано Оксаною Ковальовою

Упродовж доби, з ранку 10 травня до ранку 11 травня, російські війська здійснили понад 100 обстрілів по 31 населеному пункту в 14 територіальних громадах Сумської області. Повітряна тривога тривала 12 годин 13 хвилин.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Ворог активно застосовував керовані авіабомби, РСЗВ, FPV-дрони та скидання ВОГ з БпЛА", — зазначають в ОВА.

Ворог здійснив майже 10 ударів КАБів, провів 30 атак FPV-дронами та майже 30 скидань ВОГ з БпЛА. Також пролунало понад 70 вибухів із РСЗВ.

Також армія РФ здійснила удар з гелікоптера ракетами типу НАР, зафіксовано 10 вибухів. 

Унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Попівській громаді пошкоджено нежитлові приміщення;
  • у Білопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, нежитлове приміщення та приватні будинки.

З прикордонних громад Сумської області евакуйовано 51 людину. За добу повітряна тривога в області тривала 12 годин 13 хвилин.
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