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Правоохоронці затримали кримінальника “Умку”, якого раніше помітили на вечірці зі спецслужбовцем СБУ Лойфом

Нещодавно журналісти з'ясували, що “Умка” і високопосадовець СБУ Анатолій Лойф (якого вже звільнили) святкували разом день народження начальника охорони підсанкційної букмекерської контори "Паріматч".

Правоохоронці затримали кримінальника “Умку”, якого раніше помітили на вечірці зі спецслужбовцем СБУ Лойфом
"Умка"
Фото: РБК-Україна

СБУ затримала відомого кримінальника Сергій Олійника на прізвисько “Умка”, передає РБК-Україна із посиланням на джерела. 

“Сьогодні в Києві затримали відомого "злодія в законі" Сергія Олійника на прізвисько "Умка". Заодно демонтували спецсигнали на його броньованій автівці, встановлених без дозволів на використання від українських правоохоронців”, – повідомило джерело. 

У 2021 році Олійник потрапив під санкції РНБО, коли ті запроваджувалися проти 557 "злодіїв у законі".

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Нещодавно керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Анатолія Лойфа звільнили з посади після вечірки з начальником охорони підсанкційного “Паріматчу” і кримінальником “Умкою”. Також на святкуванні був колишній керівник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Ілля Вітюк.

Реагуючи на розслідування, журналіст Юрій Бутусов повідомив, що раніше "Умка" 13 місяців провів у слідчому ізоляторі, а президент наклав на нього санкції. Але зараз, як зазначив журналіст, "Умка" вільно пересувається Києвом на машині із спецномерами, які видають виключно правоохоронні органи, та з великою охороною.
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