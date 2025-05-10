Правоохоронці затримали кримінальника “Умку”, якого раніше помітили на вечірці зі спецслужбовцем СБУ Лойфом

Нещодавно журналісти з'ясували, що “Умка” і високопосадовець СБУ Анатолій Лойф (якого вже звільнили) святкували разом день народження начальника охорони підсанкційної букмекерської контори "Паріматч".

СБУ затримала відомого кримінальника Сергій Олійника на прізвисько “Умка”, передає РБК-Україна із посиланням на джерела.

“Сьогодні в Києві затримали відомого "злодія в законі" Сергія Олійника на прізвисько "Умка". Заодно демонтували спецсигнали на його броньованій автівці, встановлених без дозволів на використання від українських правоохоронців”, – повідомило джерело.

У 2021 році Олійник потрапив під санкції РНБО, коли ті запроваджувалися проти 557 "злодіїв у законі".

Нещодавно керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Анатолія Лойфа звільнили з посади після вечірки з начальником охорони підсанкційного “Паріматчу” і кримінальником “Умкою”. Також на святкуванні був колишній керівник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Ілля Вітюк.

Реагуючи на розслідування, журналіст Юрій Бутусов повідомив, що раніше "Умка" 13 місяців провів у слідчому ізоляторі, а президент наклав на нього санкції. Але зараз, як зазначив журналіст, "Умка" вільно пересувається Києвом на машині із спецномерами, які видають виключно правоохоронні органи, та з великою охороною.