Келлог прокоментував пропозицію для Росії про припинення вогню

За його свлоами, це "започаткує процес припинення найбільшої та найтривалішої війни в Європі з часів Другої світової війни".

Спецпредставник США з питань України Кіт Келлог висловився про ідею 30-денного припинення вогню.

Як ідеться в дописі Келлога на його сторінці у соцмережі Х, «всеосяжне (повітря, земля, море, інфраструктура) припинення вогню на 30 днів започаткує процес припинення найбільшої та найтривалішої війни в Європі з часів Другої світової війни».