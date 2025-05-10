Келлог прокоментував пропозицію для Росії про припинення вогню

Спецпредставник США з питань України Кіт Келлог висловився про ідею 30-денного припинення вогню.
Як ідеться в дописі Келлога на його сторінці у соцмережі Х, «всеосяжне (повітря, земля, море, інфраструктура) припинення вогню на 30 днів започаткує процес припинення найбільшої та найтривалішої війни в Європі з часів Другої світової війни».
- Дональд Трамп після останньої розмови з українським колегою Володимиром Зеленським заявив, що Штати закликають до перемир'я тривалістю 30 днів без попередніх умов. Трамп висловив сподівання, що режиму припинення вогню буде досягнуто, після чого "обидві сторони будуть відповідальні за дотримання". В разі порушення Трамп обіцяє "запровадження подальших санкцій від США та партнерів".
- Україна дала згоду на американську пропозицію припинення вогню ще в березні, але Росія почала вигадувати власні вимоги та встановлювати "перемир'я", не дотримуючись при цьому припинення вогню.
- Остання вигадана Кремлем причина не припиняти вогонь – це вимога до Заходу припинити постачати Україні озброєння. Сама Росія роззброюватися і припиняти купувати ракети і дрони в її союзниць не пропонує.
- Після засідання коаліції охочих 10 травня у Києві лідер Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, голова уряду Польщі Дональд Туск та президент України провели спільну розмову з Дональдом Трампом. Американський президент підтримує припинення вогню на 30 днів без додаткових умов.
- Лідери коаліції зійшлися на тому, що з 12 травня має початися повне припинення вогню. В іншому разі на росію посилять тиск. Москва уже відкинула цю пропозицію Заходу і України.