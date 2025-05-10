Дрони, БТР, навчання: Україна та Латвія обговорили співпрацю в оборонній сфері

Заступники міністра оборони України Валерій Чуркін і генерал-лейтенант Микола Шевцов провели у Києві переговори з військовою делегацією Латвії. Під час зустрічі сторони обговорили співпрацю в оборонній сфері.
Про це повідомляє Міноборони України.
"Латвійську делегацію очолив заступник державного секретаря Міністерства оборони Латвії з питань логістики, національний директор з озброєння генерал-майор Андіс Діланс", — кажуть у відомстві.
Представник українського оборонного відомства подякував народу і керівництву Латвії за неоціненну допомогу, зокрема військову, у боротьбі проти російської агресії.
Під час зустрічі сторони обговорили основні напрямки поточної та перспективної співпраці в оборонній галузі.
"Ми дуже зацікавлені у створенні спільних компаній з виробництва озброєння і техніки, особливо у їхній роботі на території України", – зазначив Валерій Чуркін і відзначив лідерську позицію Латвії у коаліції дронів на підтримку України.
Зі свого боку Микола Шевцов наголосив на ключовій ролі на фронті FPV-дронів, потребу в них для українських військових.
Він зазначив, що також важливою потребою для Сил оборони залишається пошук і поставки боєприпасів, зокрема снарядів різних калібрів.
Андіс Діланс підтвердив зацікавленість його країни у спільному виробництві БпЛА та акцентував, що для Латвії дуже важливим є досвід України у використанні різних типів дронів у бойових умовах.
Також, за його словами, латвійська сторона зацікавлена у продовженні випробувань нових дронів на українських полігонах.
Крім того, делегації обговорили наміри надати Україні нові бронетранспортери іноземного виробництва та з червня почати навчання українських військових з їх використання.
Окрему увагу сторони приділили аспектам співробітництва між приватними оборонними компаніями двох країн.