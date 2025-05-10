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Дрони, БТР, навчання: Україна та Латвія обговорили співпрацю в оборонній сфері

Латвія зацікавлена у продовженні випробувань нових дронів на полігонах України.

Дрони, БТР, навчання: Україна та Латвія обговорили співпрацю в оборонній сфері
Фото: Twitter Олексія Резнікова

Заступники міністра оборони України Валерій Чуркін і генерал-лейтенант Микола Шевцов провели у Києві переговори з військовою делегацією Латвії. Під час зустрічі сторони обговорили співпрацю в оборонній сфері.

Про це повідомляє Міноборони України.

"Латвійську делегацію очолив заступник державного секретаря Міністерства оборони Латвії з питань логістики, національний директор з озброєння генерал-майор Андіс Діланс", — кажуть у відомстві.

Представник українського оборонного відомства подякував народу і керівництву Латвії за неоціненну допомогу, зокрема військову, у боротьбі проти російської агресії.

Під час зустрічі сторони обговорили основні напрямки поточної та перспективної співпраці в оборонній галузі.

"Ми дуже зацікавлені у створенні спільних компаній з виробництва озброєння і техніки, особливо у їхній роботі на території України", – зазначив Валерій Чуркін і відзначив лідерську позицію Латвії у коаліції дронів на підтримку України.

Зі свого боку Микола Шевцов наголосив на ключовій ролі на фронті FPV-дронів, потребу в них для українських військових.

Він зазначив, що також важливою потребою для Сил оборони залишається пошук і поставки боєприпасів, зокрема снарядів різних калібрів.

Андіс Діланс підтвердив зацікавленість його країни у спільному виробництві БпЛА та акцентував, що для Латвії дуже важливим є досвід України у використанні різних типів дронів у бойових умовах.

Також, за його словами, латвійська сторона зацікавлена у продовженні випробувань нових дронів на українських полігонах.

Крім того, делегації обговорили наміри надати Україні нові бронетранспортери іноземного виробництва та з червня почати навчання українських військових з їх використання.

Окрему увагу сторони приділили аспектам співробітництва між приватними оборонними компаніями двох країн.
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