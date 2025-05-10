На Херсонщині поліцейські евакуювали маломобільного чоловіка

Поліцейські евакуювали із селища Козацьке на Херсонщині літнього чоловіка, який не міг самостійно пересуватись.
Про це розповідають у Херсонській ОВА.
"До рятувальної операції долучились поліцейські Каховського району та працівники Новокаховського комунального підприємства "Автоцентр", — кажуть в ОВА.
Врятованого чоловіка доставили до Кривого Рогу, де його вже чекала донька.
У Херсонській ОВА наголошують, що у прифронтових населених пунктах ситуація залишається небезпечною, тому евакуація — єдиний шанс врятуватися від постійної загрози.
- На Херсонщині під час евакуації мирних жителів ворожий дрон атакував екіпаж поліцейських. Унаслідок ворожої атаки правоохоронці та цивільні зазнали контузій.