На Херсонщині поліцейські евакуювали маломобільного чоловіка

Поліцейські евакуювали із селища Козацьке на Херсонщині літнього чоловіка, який не міг самостійно пересуватись.

Про це розповідають у Херсонській ОВА.

"До рятувальної операції долучились поліцейські Каховського району та працівники Новокаховського комунального підприємства "Автоцентр", — кажуть в ОВА.

Врятованого чоловіка доставили до Кривого Рогу, де його вже чекала донька.

У Херсонській ОВА наголошують, що у прифронтових населених пунктах ситуація залишається небезпечною, тому евакуація — єдиний шанс врятуватися від постійної загрози.