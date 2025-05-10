​Спецпризначенці СБУ знищили за два тижні понад пів сотні танків окупантів

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України за останні два тижні уразили понад 2 тисячі ворожих цілей за допомогою ударних БпЛА та інших вогневих засобів.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
За інформацією спецслужби, вдалося знищити:
- 53 танки,
- 81 бойову броньовану машину,
- 103 артилерійські системи та реактивні системи залпового вогню,
- 11 засобів протиповітряної оборони,
- 6 систем радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки,
- 725 одиниць автомобільної техніки,
- 37 безпілотників і 232 антени зв’язку,
- 637 ворожих позицій та укріплень,
- 11 складів із боєприпасами і 1 склад із паливно-мастильними матеріалами.
Також були ліквідовані 1013 російських військових.
- Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 964 580 солдатів, 10790 танків та 372 літаки.
- Лише за минулу добу окупантів поменшало на 1310 осіб.