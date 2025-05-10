​Спецпризначенці СБУ знищили за два тижні понад пів сотні танків окупантів

Також на рахунку бійців - понад тисяча знищених росіян.

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України за останні два тижні уразили понад 2 тисячі ворожих цілей за допомогою ударних БпЛА та інших вогневих засобів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За інформацією спецслужби, вдалося знищити:

53 танки,

81 бойову броньовану машину,

103 артилерійські системи та реактивні системи залпового вогню,

11 засобів протиповітряної оборони,

6 систем радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки,

725 одиниць автомобільної техніки,

37 безпілотників і 232 антени зв’язку,

637 ворожих позицій та укріплень,

11 складів із боєприпасами і 1 склад із паливно-мастильними матеріалами.

Також були ліквідовані 1013 російських військових.