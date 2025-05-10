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​Спецпризначенці СБУ знищили за два тижні понад пів сотні танків окупантів

Також на рахунку бійців - понад тисяча знищених росіян.

​Спецпризначенці СБУ знищили за два тижні понад пів сотні танків окупантів
війна з РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України за останні два тижні уразили понад 2 тисячі ворожих цілей за допомогою ударних БпЛА та інших вогневих засобів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

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За інформацією спецслужби, вдалося знищити:

  • 53 танки,
  • 81 бойову броньовану машину,
  • 103 артилерійські системи та реактивні системи залпового вогню,
  • 11 засобів протиповітряної оборони,
  • 6 систем радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки,
  • 725 одиниць автомобільної техніки,
  • 37 безпілотників і 232 антени зв’язку,
  • 637 ворожих позицій та укріплень,
  • 11 складів із боєприпасами і 1 склад із паливно-мастильними матеріалами.

Також були ліквідовані 1013 російських військових.

  • Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько  964 580 солдатів, 10790 танків та 372 літаки.
  • Лише за минулу добу окупантів поменшало на 1310 осіб.
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