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Російські війська здійснили понад 150 обстрілів по Сумщині, троє людей загинули

Росіяни завдали авіаударів по Річківській громаді Сумщини.

Російські війська здійснили понад 150 обстрілів по Сумщині, троє людей загинули
Фото: поліція Сумської області

Упродовж доби російська армія атакувала 32 населені пункти Сумської області. Унаслідок ворожих обрілів загинули троє людей, четверо — зазнали поранень.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Внаслідок російських обстрілів території області протягом доби загинуло троє людей. Так, через удари КАБів по Річківській громаді загинула місцева мешканка 1961 р.н, у Новослобідській громаді – жителька 1940 р.н. Ще один цивільний мешканець 1967 р.н. загинув у Білопільській громаді раніше", – кажуть в ОВА. 

Крім того, четверо людей зазнали поранень, зокрема — у Шосткинській, Буринській та Новослобідській громадах. 

Протягом доби, з ранку 9 травня до ранку 10 травня 2025 року, російські війська здійснили понад 150 обстрілів по 32 населених пунктах у 15 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському та Конотопському районах.

Ворог застосовував керовані авіабомби, FPV-дрони та скидання ВОГ з БпЛА — майже 70 ударів КАБів; 20 атак FPV-дронами; майже 20 скидань ВОГ з БпЛА.

Також росіяни здійснили обстріли з РСЗВ "Смерч", завдали удару з гелікоптера ракетами типу НАР. Унаслідок обстрілів пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

"У Річківській громаді пошкоджено 6 приватних житлових будинків, у Шосткинській громаді пошкоджено нежитлові споруди, у Новослобідській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, об’єкт цивільної інфраструктури, у Білопільській громаді пошкоджено магазин, 17 приватних житлових будинки, 10 господарчих споруд, об’єкти цивільної інфраструктури, у Дружбівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури", — ідеться у повідомленні.
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