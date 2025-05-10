Мерц, Макрон, Стармер та Туск їдуть в Україну

Стармер, Макрон та Мерц на борту потяга до України

Президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, очільник британського уряду Кір Стармер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц залізничним транспортом прямують до Києва, де у суботу візьмуть участь у саміті "коаліції охочих".

Як пише Reuters, це перший випадок за час повномасштабної війни в Україні, коли лідери цих чотирьох держав одночасно перебуватимуть в українській столиці з візитом.

Макрон, Туск, Стармер та Мерц оприлюднили спільну заяву, в якій стверджують, що їхня поїздка до України має на меті спільний зі Сполученими Штатами заклик до Кремля погодитися на повне припинення вогню тривалістю 30 днів без попередніх умов. Це перемир'я має створити "простір для перемовин щодо справедливого та тривалого миру".

Очікується, що вранці у суботу чотири європейські лідери зустрінуться з Президентом України Володимиром Зеленським та візьмуть участь у вшануванні пам'яті загиблих українських військових біля меморіалу в центрі Києва.