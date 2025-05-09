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Єрмак обговорив із держсекретарем США і представниками адміністрації Трампа припинення вогню

Також ішлося про реалізацію домовленостей, досягнутих на рівні президентів.

Єрмак обговорив із держсекретарем США і представниками адміністрації Трампа припинення вогню
Андрій Єрмак і Рустем Умєров
Фото: Telegram/Андрій Єрмак

Керівник ОПУ Андрій Єрмак провів розмову із державним секретарем США Марко Рубіо та представниками адміністрації Дональда Трампа — у продовження контакту президентів України та США, який відбувся напередодні.

За словами Єрмака, це був перший дзвінок Марко Рубіо після його призначення на посаду виконувача обов’язків радника президента США з питань національної безпеки.

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До обговорення також долучилися спецпредставники Трампа Стівен Віткофф і Кіт Келлог, з українського боку — міністр оборони Рустем Умєров.

Сторони обговорили припинення вогню, перспективи мирного врегулювання та реалізацію домовленостей, досягнутих на рівні президентів.

  • 8 травня Володимри Зеленський провів перемовини з Трампом. Говорили про економічне партнерство, ратифіковану угоду, а також припинення вогню. 
  • 9 травня Єрмак заявив, що під час вчорашньої розмови президентів ішлося про 30-денне перемир'я між Україною та РФ. Наразі триває процес консультацій, під час якого розглядають різні варіанти припинення вогню.
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