Єрмак обговорив із держсекретарем США і представниками адміністрації Трампа припинення вогню

Керівник ОПУ Андрій Єрмак провів розмову із державним секретарем США Марко Рубіо та представниками адміністрації Дональда Трампа — у продовження контакту президентів України та США, який відбувся напередодні.
За словами Єрмака, це був перший дзвінок Марко Рубіо після його призначення на посаду виконувача обов’язків радника президента США з питань національної безпеки.
До обговорення також долучилися спецпредставники Трампа Стівен Віткофф і Кіт Келлог, з українського боку — міністр оборони Рустем Умєров.
Сторони обговорили припинення вогню, перспективи мирного врегулювання та реалізацію домовленостей, досягнутих на рівні президентів.
- 8 травня Володимри Зеленський провів перемовини з Трампом. Говорили про економічне партнерство, ратифіковану угоду, а також припинення вогню.
- 9 травня Єрмак заявив, що під час вчорашньої розмови президентів ішлося про 30-денне перемир'я між Україною та РФ. Наразі триває процес консультацій, під час якого розглядають різні варіанти припинення вогню.