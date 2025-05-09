Єрмак обговорив із держсекретарем США і представниками адміністрації Трампа припинення вогню

Також ішлося про реалізацію домовленостей, досягнутих на рівні президентів.

Керівник ОПУ Андрій Єрмак провів розмову із державним секретарем США Марко Рубіо та представниками адміністрації Дональда Трампа — у продовження контакту президентів України та США, який відбувся напередодні.

За словами Єрмака, це був перший дзвінок Марко Рубіо після його призначення на посаду виконувача обов’язків радника президента США з питань національної безпеки.

До обговорення також долучилися спецпредставники Трампа Стівен Віткофф і Кіт Келлог, з українського боку — міністр оборони Рустем Умєров.

Сторони обговорили припинення вогню, перспективи мирного врегулювання та реалізацію домовленостей, досягнутих на рівні президентів.