YouTube заблокував канали Арестовича та інших фігурантів санкцій РНБО

Тепер ці канали наразі недоступні на території України.

YouTube заблокував канал підсанкційного Олексія Арестовича, а також сторінки інших осіб, щодо яких діють санкції Ради національної безпеки і оборони України.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Зокрема, заблоковані канали:

Костянтина Бондаренка;

Дмитра Васильця;

Анастасії Кашеварової (зокрема DailyStorm, This is media);

Павла Оніщенка.

ЦПД нагадав, що раніше YouTube уже заблокував канали Олександра Шелеста та Вадима Карасьова.

«Усі вищевказані особи перебувають під санкціями РНБО, введеними в дію указами Президента України Володимира Зеленського», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі згадані канали наразі недоступні на території України.