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YouTube заблокував канали Арестовича та інших фігурантів санкцій РНБО

Тепер ці канали наразі недоступні на території України.

YouTube заблокував канали Арестовича та інших фігурантів санкцій РНБО
Олексій Арестович
Фото: скрин відео

YouTube заблокував канал підсанкційного Олексія Арестовича, а також сторінки інших осіб, щодо яких діють санкції Ради національної безпеки і оборони України. 

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

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Зокрема, заблоковані канали:

  • Костянтина Бондаренка;
  • Дмитра Васильця;
  • Анастасії Кашеварової (зокрема DailyStorm, This is media);
  • Павла Оніщенка.

ЦПД нагадав, що раніше YouTube уже заблокував канали Олександра Шелеста та Вадима Карасьова.

«Усі вищевказані особи перебувають під санкціями РНБО, введеними в дію указами Президента України Володимира Зеленського», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі згадані канали наразі недоступні на території України.

  • 1 травня Володимир Зеленський ввів у дію санкції нові санкції Ради нацбезпеки та оборони. До списку, серед інших, потрапили зокрема колишній радник голови Офісу президента Олексій Арестович та блогер Мирослав Олешко, який незаконно виїхав за кордон.
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