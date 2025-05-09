Імена і долі. Про що говорить ім’я папи Лева XIV?

Чому папи змінюють ім’я після свого обрання? На що зазвичай ці імена вказують? І які змістовні конотації може містити ім’я нового глави Католицької церкви?

8 травня 2025 р. близько 19:10 (за центральноєвропейським часом) на балкон Апостольського палацу в Римі вийшов кардинал-протодиякон Домінік Мамберті, який виголосив традиційну латинську формулу: «Habemus Papam» («Маємо папу»). Тим самим він сповістив усьому світу, що на черговому конклаві обрано нового Римського єпископа , очільника Католицької церкви. Ним став кардинал Роберт Френсіс Превост, який обрав ім’я Лев XIV.

Фото: EPA/UPG Білий дим із труби Сікстинської капели сповіщає, що на другий день конклаву у Ватикані, 8 травня 2025 року, обрали папу.

Папські імена

У перші століття християнської історії римські єпископи не змінювали свого імені, коли їх обирали на престол. Вважають, що перший випадок зміни імені стався в VI ст. 533 року Іоанн ІІ до свого обрання мав ім’я Меркурій. Однак Меркурій — це ім’я язичницького бога. Тож папа вирішив, що зійти на Святий престол з таким іменем неблагочестиво. Тому змінив ім’я на Іоанн.

Звичайною практикою зміна імені стала лише з кінця Х ст. З того часу й дотепер лише два понтифіки зберігали після обрання своє колишнє ім'я (Адріан VІ у 1522 р. і Марцел ІІ у 1555 р.). Сьогодні католики традицію зміни імені обґрунтовують тим, що сам Христос свого часу змінив ім’я Симону, оголосивши його апостолом Петром. Тож папи, наступники Петра, теж змінюють ім’я, коли очолюють Католицьку церкву.

У модерну добу, обираючи нове ім’я, понтифіки зазвичай вказують на певні пріоритети свого служіння. Наприклад, протягом ХІХ–ХХ століть ім’я Пій стало ознакою пап-консерваторів. Зокрема, Пій ІХ (роки понтифікату 1846–1878) намагався активно протистояти новим інтелектуальним течіям. Саме він видав у 1864 р. Syllabus errorum (лат. «Перелік помилок»), у якому засудив раціоналізм, лібералізм, індиферентизм, толерантність, соціалізм, комунізм тощо. Там також однозначно відкидався принцип рівності всіх конфесій перед законом. Не дивно, що Syllabus увійшов в історію як яскравий символ конфронтації Католицької церкви із сучасним світом. З того часу будь-якого папу, який обирав ім’я Пій, вважали продовжувачем саме цієї лінії.

Фото: Вікі/Адольф Браун Папа Пій IX у день свого 83-річчя

Ще один класичний приклад того, як ім’я папи може вказувати на пріоритети політики — це Іоанн Павло ІІ. Це дивне подвійне ім’я було зовсім не випадковим. Іоанн і Павло — це імена двох римських пап, у роки правління яких працював Другий Ватиканський собор (1962–1965). Скликав його папа Іоанн ХХІІІ, а закінчив форум свою роботу вже під головуванням наступника — папи Павла VI. Другий Ватиканський собор ініціював глибокі реформи всередині Католицької церкви, які і до сьогодні визначають її життя. Тож коли у вересні 1978 р. новим папою став кардинал Альбіно Лучані, він уперше в історії узяв собі подвійне ім’я — Іоанн Павло І, тим самим вказуючи, що буде продовжувати реформи, розпочаті двома попередниками. Однак Іоанн Павло І несподівано помер на 33-й день понтифікату. І коли після нього папою обрали польського кардинала Кароля Войтилу, він обрав собі ім’я Іоанн Павло ІІ, також демонструючи намір продовжувати реформаторську лінію. Отже, саме ім’я Іоанна Павла ІІ містить своєрідний короткий курс історії Католицької церкви у другій половині ХХ ст.

Фото: Інформатор Кароль Войтила, Іван Павло ІІ, після обрання Папою Римським на балконі базиліки Святого Петра, 22 жовтня 1979 р.

Папа Бенедикт XVI (2005-2013) обрав собі ім’я на честь святого Бенедикта Нурсійського (480-547), який шанується в Католицькій Церкві як покровитель Європи. Під час свого понтифікату Бенедикт XVI докладав зусиль, щоб повернути Європу до її християнського коріння.

Папа Бенедикт XVI (2005–2013) обрав собі ім’я на честь святого Бенедикта Нурсійського (480–547), якого шанують у Католицькій церкві як покровителя Європи. Під час свого понтифікату Бенедикт XVI докладав зусиль, щоб повернути Європу до її християнського коріння.

Папа Франциск (2013–2025) обрав ім’я на честь проповідника добровільного жебрацтва Франциска Асизького (1181–1226). І дійсно, усе служіння папи Франциска було просякнуте прагненням до простоти і смирення. Навіть його труна і чин поховання демонстрували відмову від традиційних римських ритуалів.

Фото: Vatican News Папа Франциск під час візиту до притулку для літніх людей.

Отже, не дивно, що одразу після оголошення імені нового понтифіка і історики, і теологи, і релігієзнавці, і журналісти взялися шукати таємні сенси, які новий папа заклав у своє ім’я.

Леви серед пап: від Лева І Великого до Лева ХІІІ

Отже, на що може вказувати ім’я Лев XIV, обране кардиналом Робертом Френсісом Превостом?

Почнемо з того, що ім’я Лев було в історії одним з найпопулярніших папських. Як бачимо, раніше його вже мали тринадцять законних пап (я тут не враховую антипап, тобто тих, хто обіймав папський престол незаконно). Загалом, якщо говорити про статистику, в історії було найбільше пап з іменем Іоанн (23 папи). Друге місце ділять Григорії та Бенедикти (по 16 пап). І от на третьому місці стоять Клименти й Леви (по 14 пап).

Першим папою на ім’я Лев був знаменитий святий Лев Великий, який обіймав Римський престол у 440–461 рр. Він був одним з перших римських єпископів, хто чітко заявив про особливу владу папи над Церквою. Помітну роль в історії Церкви відіграв також папа Лев ІІІ (795–816), який коронував імператора Карла Великого і фактично відновив Західну Римську імперію. Вкрай важливу роль в історії відіграв і папа Лев ІХ (1049–1054). Він провів докорінні реформи в Римській курії та вивів Католицьку церкву з тривалої кризи. Саме Лев ІХ у 1054 р. відправив легатів до Константинополя, які невдовзі наклали анафему на Константинопольського патріарха і поклали початок тяжкого розколу між східним і західним християнством. Правда, самого Лева ІХ на момент виголошення анафем уже не було серед живих.

А от за часів понтифікату папи Лева Х (1513–1521) у Європі розпочалася Реформація. Саме Лев Х відлучив від Церкви Мартіна Лютера, з чого почався розкол між католиками і протестантами.

Фото: Вікі Портрет папи Лева Х і його двоюрідних братів, кардиналів Джуліо Медічі й Луїджі де Россі, художник Рафаель

Однак на межі ХІХ–ХХ століть ім’я Лев набуло в Католицькій церкві нового звучання. Це пов’язано з роками понтифікату папи Лева ХІІІ (1878–1903). Він був наступником уже згаданого Пія ІХ. Однак погляд Лева ХІІІ на відносини Церкви із сучасним світом суттєво відрізнявся від позиції його попередника. На відміну від Пія ІХ, Лев ХІІІ вважав, що Церква не має чинити спротиву новим суспільним явищам. Навпаки, Церква покликана по-новому осмислити свої відносини із суспільством за сучасних умов.

Саме за часів Лева ХІІІ розпочинається розробка сучасної соціальної доктрини Католицької церкви. У 1891 р. він видав знамениту енцикліку Rerum novarum, у якій визнав існування соціальної несправедливості, притаманної капіталістичному суспільству. У документі сказано, що Церква має захищати інтереси робітників і підтримувати їхнє право на створення професійних спілок. Папа засуджував експлуатацію робітників як несумісну з християнською повагою до людини. Водночас відкидав соціалістичну ідеологію та, звісно, не підтримував революційних рухів.

Революційній ідеології папа Лев XIII протиставляв християнський солідаризм, тобто принцип співробітництва різних соціальних класів заради спільного блага. Він сподівався, що Церква зможе створити такий соціум, у якому конфлікти долатимуть християнською любов’ю.

Фото: Public Domain Папа Лев XIII

Хоча сьогодні ці ідеї сприймають як занадто ідеалістичні, усе ж енцикліка Rerum novarum відіграла ключову роль в історії Католицької церкви. І стала ідейною основою для католицьких політичних партій, профспілок й інших громадських рухів по всій Європі.

Важливо і те, що папа Лев ХІІІ санкціонував використання новітніх наукових методів для вивчення Біблії. А у 1880 р. він уперше допустив науковців до таємного архіву Ватикану. При цьому в галузі католицької освіти Лев XІІІ оголосив томізм (тобто систему, яка ґрунтується на творах Томи Аквінського) єдино можливою основою для побудови філософських і богословських концепцій. Тим самим поклав початок так званій неослоластиці.

Загалом папа Лев ХІІІ увійшов в історію як своєрідний антипод консерватора Пія ІХ. У ХХ ст. у католицькому середовищі ім’я Лев асоціювалося саме з Левом ХІІІ та з пошуками компромісів із сучасним світом.

Цікаво, що після смерті Лева ХІІІ новим папою обрали кардинала Джузеппе Мелькіоре Сарто, який демонстративно обрав ім’я Пій Х (1903–1914). Його понтифікат став однозначним консервативним поворотом. Зокрема, Пій Х засудив католицький богословський модернізм. Кількох ліберальних католицьких теологів навіть відлучили від Церкви, а для кандидатів у священство і професорів богословських факультетів запровадили обов’язкову антимодерністську присягу (яка проіснувала аж до 1967 р.).

Саме папа Пій Х заклав підвалини католицького інтегризму (від лат. integer — цілісний, неушкоджений) — послідовного спротиву компромісам із сучасним світом. Католицькі інтегристи до сьогодні особливо шанують Пія Х.

Лев XIV vs Пій ХІІІ

Усі ці багатошарові історичні конотації, звісно, впливають на сприйняття католиками імені нового понтифіка. Однак як на мене, можна побачити ще одну цікаву асоціацію, яка неминуче постає в суспільній свідомості.

Не буде перебільшенням сказати, що на сучасні уявлення про життя Ватикану суттєво (якщо не визначально) впливає кінематограф. Останніми роками з’явилося чимало фільмів і серіалів, присвячених як Католицькій церкві загалом, так і закритому життю папської курії зокрема. Достатньо згадати фільми «Habemus Papam» (2011, реж. Нані Моретті), «Два папи» (2019, реж. Фернанду Мейрелліш) і «Конклав» (2024, реж. Едвард Бергер). Усі вони мали успіх у прокаті й помітний резонанс.

Фото: kinobaza.com.ua Кадр з фільму «Молодий папа»

Однак найдужче на сучасні уявлення про Ватикан, безперечно, вплинув серіал Паоло Соррентіно «Молодий папа» (2016). Нагадаю, що головний герой кардинал Ленні Белардо (актор Джуд Лоу), зійшовши на папський престол, обрав ім’я Пій ХІІІ. Для людини, хоча б мінімально обізнаної в історії папства останніх двох століть, це чітка вказівка на консервативну програму Ленні Белардо. І, дійсно, Пій ХІІІ починає свій понтифікат з кроків, які не можуть не викликати конфронтації із сучасним світом. Папа не бажає з’являтися на публіці, відмовляється від фотосесій, служить меси спиною до людей (саме так звершували месу до реформ Другого Ватиканського собору), намагається відродити використання папської тіари (її також не використовують з часів Другого Ватиканського собору).

Звісно, сучасне світське суспільство сприймає обрання нового папи в тому числі і крізь призму «Молодого папи». Як на мене, в цьому контексті ім’я Лев XIV виступає своєрідною антитезою до віртуального Пія ХІІІ. Смішно було б твердити, що кардинал Роберт Френсіс Превост, обираючи ім’я, намагався вести приховану полеміку із серіалом Паоло Соррентіно. Ситуація тут дещо інша.

Фото: EPA/UPG

Обрання імені для папи — це подія, яка має потужний медійний резонанс у всьому світі. І саме як медійна подія вона не може не вступати в складну взаємодію із суспільною свідомістю, в якій уже міцно закріпився образ Пія ХІІІ, створений генієм Паоло Соррентіно та Джуда Лоу.

Саме тому ім’я Лева XIV, як на мене, вказує перш за все на пошуки порозуміння із сучасним світом і на відкритість до актуальних проблем людства. Прямо про це зазначив і сам новообраний папа у першому зверненні з балкону Апостольського палацу. Наведу лише невеличку цитату з його промови: «Ми маємо разом шукати, як нам бути Церквою місіонерською, Церквою, яка будує мости, веде діалог, яка завжди відкрита для прийняття з відкритими обіймами, як ця площа».

Дійсно, площа Святого Петра в Римі в момент промови Лева XIV була яскравим образом усієї Католицької церкви: прапори різних країн, представники різних народів і носії різних культур, поєднані у спільній вірі. Папа Лев XIV використав цей образ, щоб вказати на важливі завдання Церкви: бути відкритою до кожної людини, долати розділення, плекати і берегти мир. У словах нового понтифіка певною мірою можна бачити і вказівку на ідеї християнського солідаризму, сформульовані більш ніж сотню років тому Левом ХІІІ.

Звісно, ще рано говорити про те, яким буде понтифікат Лева XIV, але його початок вказує радше на відкритість до діалогу й прагнення до пошуків миру. Будемо сподіватися, що перші слова Лева XIV як Римського єпископа знайдуть продовження і в його діях.