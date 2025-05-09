Папа Римський Лев XIV сьогодні проведе першу месу

Обраний учора Папою Римським Лев XIV сьогодні проведе в Сікстинській капелі першу месу, повідомляє The Guardian.
Меса запланована на 11:00 за місцевим часом. Участь у ній братимуть кардинали.
О неділю опівдні Лев XIV проведе молитву "Царице неба" з лоджії базиліки Святого Петра.
"У понеділок Святіший Отець в 10:00 зустрінеться в залі Павла VI з журналістами та працівниками медіа", – писали в Vatican News.
- Учора, в другий день конклаву і за результатами чотирьох голосувань 133 кардинали обрали нового Папу Римського – американця Роберта Френсіа Превоста. Це перший випадок обрання американця на цей престол.
- Світські коментатори припускали, що походження нового Папи означатиме наслідування ним зовнішньополітичногої лінії президента Донадьда Трампа. Однак Превост – вихідець із ордену августинців, для яких освіта і наука є основними, що зовсім не збігається з конспірологією, до якої подекуди тяжіть в адміністрації Штатів. Більше про нового Папу і те, що його обрання означатиме для України – в матеріалі на LB.