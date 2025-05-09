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Папа Лев XIV: що його обрання значить для України?
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Папа Римський Лев XIV сьогодні проведе першу месу

Вона розпочнеться об 11:00. 

Папа Римський Лев XIV сьогодні проведе першу месу
Лев XIV
Фото: Vatican News

Обраний учора Папою Римським Лев XIV сьогодні проведе в Сікстинській капелі першу месу, повідомляє The Guardian

Меса запланована на 11:00 за місцевим часом. Участь у ній братимуть кардинали. 

О неділю опівдні Лев XIV проведе молитву "Царице неба" з лоджії базиліки Святого Петра. 

"У понеділок Святіший Отець в 10:00 зустрінеться в залі Павла VI з журналістами та працівниками медіа", – писали в Vatican News. 

  • Учора, в другий день конклаву і за результатами чотирьох голосувань 133 кардинали обрали нового Папу Римського – американця Роберта Френсіа Превоста. Це перший випадок обрання американця на цей престол. 
  • Світські коментатори припускали, що походження нового Папи означатиме наслідування ним зовнішньополітичногої лінії президента Донадьда Трампа. Однак Превост – вихідець із ордену августинців, для яких освіта і наука є основними, що зовсім не збігається з конспірологією, до якої подекуди тяжіть в адміністрації Штатів. Більше про нового Папу і те, що його обрання означатиме для України – в матеріалі на LB. 
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