Папа Римський Лев XIV сьогодні проведе першу месу

Обраний учора Папою Римським Лев XIV сьогодні проведе в Сікстинській капелі першу месу, повідомляє The Guardian.

Меса запланована на 11:00 за місцевим часом. Участь у ній братимуть кардинали.

О неділю опівдні Лев XIV проведе молитву "Царице неба" з лоджії базиліки Святого Петра.

"У понеділок Святіший Отець в 10:00 зустрінеться в залі Павла VI з журналістами та працівниками медіа", – писали в Vatican News.