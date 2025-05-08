Палата представників Конгресу США схвалила офіційне перейменування Мексиканської затоки

Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про офіційне перейменування Мексиканської затоки у Американську.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.
За це рішення проголосували 211 конгресменів, проти – 206.
У випадку, якщо аналогічне рішення схвалить Сенат, наступному президенту буде складно внести зміни до указу Трампа про це перейменування.
Втім, проходження документа в Сенаті є проблематичним, оскільки для цього його мають підтримати щонайменше 60 голосів. При цьому у Сенаті є всього 53 республіканці та ще 47 демократів.
Авторкою законопроєкту в Палаті представників виступила представниця популістського крила республіканців Марджорі Тейлор Грін.