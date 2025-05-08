Литва планує наступного року виділити на оборону 5,25% ВВП

Для цього проведуть податкові коригування. Міністерство фінансів та економічні експерти оцінили, що це може уповільнити економічне зростання на 0,2 %, однак це та ціна, яку країна сплачує за фінансування оборони, зазначив прем’єр-міністр.

Прем'єр-міністр Гінтаутас Палуцкас заявив, що у бюджеті держави та самоврядувань на 2026 рік на оборону буде виділено 5,25% від валового внутрішнього продукту (ВВП), передає LRT.

За словами Палуцкаса, фінансування оборони буде забезпечено як надходженнями до державного бюджету, так і запозиченнями коштів.

Цього року на оборону передбачено 3,93 % ВВП, однак у геополітичній обстановці, що змінилася, Литва має в терміновому порядку створити сухопутну дивізію, підготуватися до прийому німецької бригади та виконати інші заходи щодо посилення безпеки.

«Державна рада з оборони домовилася, що, починаючи з наступного року і до 2030 року, потреби у фінансуванні становитимуть 5,25–5,5 % від ВВП відповідного року. Таким чином, у бюджеті на 2026 рік буде передбачено 5,25%», – сказав прем'єр.

«Як ви знаєте, ці гроші надходять із бюджету та запозичень. До бюджету ми отримуємо доходи через податки, акцизи та інші джерела. Думаю, це базові речі, які я не маю тут повторювати. Саме через це проводяться податкові коригування — збалансовані, щоб уникнути надмірного негативного ефекту. Міністерство фінансів та економічні експерти оцінили, що це може уповільнити економічне зростання на 0,2 %, і це та ціна, яку ми сплачуємо за фінансування оборони», – додав Палуцкас.