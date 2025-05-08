Понад 70 пропалестинських мітингарів арештували через блокування ними бібліотеки Колумбійського університету

За даними президентки закладу вищої освіти Клер Шіпман, велика кількість активістів не була їхніми студентами.

Поліція Нью-Йорка арештувала десятки пропалестинських протестувальників після того, як вони захопили частину головної бібліотеки Колумбійського університету. Під час "прориву" мітингарів до будівлі двоє охоронців навчального закладу отримали поранення, передає BBC.

Фото: BBC скріншот Пропалестинські мітингарі штурмують бібілотеку

Президентка університету Клер Шіпман назвала дії мітингарів "обурливими". Вона повідомила, що велика кількість мітингарів не була їхніми студентами.

На відео з соцмереж зафіксували протестувальників, велика кількість яких носила маски та хустки, що є порушенням заборони, впровадженої адміністрацією Дональда Трампа. Деякі з них псували книжкові полиці написами "free Palestine".

На інших відео зафіксували, як офіцери громадської безпеки заблокували вихід із бібліотеки і попросили мітингарів, що були всередині, показати посвідчення університету або ж бути арештованими.

За даними студентської газети Columbia Spectator, арештовані понад 70 мітингарів.

"За прямим запитом Колумбійського університету, поліція Нью-Йорка відповідає на поточну ситуацію на кампусі, де окремі особи зайняли бібліотеку та порушили межі власності", – повідомив поліційний департамент.

Клер Шіпман казала, що по допомогу до поліції звернулася вона. Це перший випадок залучення цим університетом допомоги правоохоронців з квітня 2024, коли пропалестинські протестувальники зайняли Гамільтон-голл приблизно на добу.