Понад 70 пропалестинських мітингарів арештували через блокування ними бібліотеки Колумбійського університету

Поліція Нью-Йорка арештувала десятки пропалестинських протестувальників після того, як вони захопили частину головної бібліотеки Колумбійського університету. Під час "прориву" мітингарів до будівлі двоє охоронців навчального закладу отримали поранення, передає BBC.
Президентка університету Клер Шіпман назвала дії мітингарів "обурливими". Вона повідомила, що велика кількість мітингарів не була їхніми студентами.
На відео з соцмереж зафіксували протестувальників, велика кількість яких носила маски та хустки, що є порушенням заборони, впровадженої адміністрацією Дональда Трампа. Деякі з них псували книжкові полиці написами "free Palestine".
На інших відео зафіксували, як офіцери громадської безпеки заблокували вихід із бібліотеки і попросили мітингарів, що були всередині, показати посвідчення університету або ж бути арештованими.
За даними студентської газети Columbia Spectator, арештовані понад 70 мітингарів.
"За прямим запитом Колумбійського університету, поліція Нью-Йорка відповідає на поточну ситуацію на кампусі, де окремі особи зайняли бібліотеку та порушили межі власності", – повідомив поліційний департамент.
Клер Шіпман казала, що по допомогу до поліції звернулася вона. Це перший випадок залучення цим університетом допомоги правоохоронців з квітня 2024, коли пропалестинські протестувальники зайняли Гамільтон-голл приблизно на добу.
- У попередні тижні бої між Ізраїлем і ХАМАС загострилися після нетривалого перемир'я, на тлі чого відбувся цей мітинг.
- Після початку війни між ХАМАС і Ізраїлем в світі почалися мітинги на підтримку різних сторін. Учасники пропалестинських мітингів переважно виступають проти війни в Смузі Гази.
- Чимало мітингів відбуваються в Штатах, які допомагають Ізраїлю озброєнням.
- В грудні в США на одному з протестів арештували близько 60 людей, які перешкоджали руху поблизу аеропортів.