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Румунії загрожує блокування фінансової допомоги від ЄС через затримку податкової реформи

Йдеться про понад 45 мільярдів євро з фондів згуртування на 2021–2027 роки, а також ще 19 мільярдів із Фонду відновлення .

Румунії загрожує блокування фінансової допомоги від ЄС через затримку податкової реформи
Експем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія може призупинити фінансування з фондів ЄС для Румунії через відтермінування податкової реформи, яку країна мала затвердити до червня 2025 року, пише Digi24.

Реформа є ключовою умовою для отримання коштів як з Фонду відновлення (PNRR), так і з фондів згуртування. У разі затримки Брюссель може призупинити укладання нових юридичних зобов’язань і ініціювати процедуру зупинки фінансування.

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Сума, яку може не отримати Бухарест, — понад 45 мільярдів євро з фондів згуртування на 2021–2027 роки, а також ще 19 мільярдів з PNRR.

Міністр європейських фондів Марсель Болош після зустрічі з виконувачем обов’язків прем’єр-міністра Кетеліном Предою визнав, що переговори з Брюсселем відкладені через політичну кризу.

  • 5 травня стало відомо, що прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку оголосив про свою відставку на тлі результатів першого туру виборів президента.
  • Чолаку прийняв рішення про відставку після того, як кандидат від правлячої коаліції Крін Антонеску не зміг забезпечити собі місце у другому турі президентських виборів.
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