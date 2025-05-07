Румунії загрожує блокування фінансової допомоги від ЄС через затримку податкової реформи

Йдеться про понад 45 мільярдів євро з фондів згуртування на 2021–2027 роки, а також ще 19 мільярдів із Фонду відновлення .

Європейська комісія може призупинити фінансування з фондів ЄС для Румунії через відтермінування податкової реформи, яку країна мала затвердити до червня 2025 року, пише Digi24.

Реформа є ключовою умовою для отримання коштів як з Фонду відновлення (PNRR), так і з фондів згуртування. У разі затримки Брюссель може призупинити укладання нових юридичних зобов’язань і ініціювати процедуру зупинки фінансування.

Сума, яку може не отримати Бухарест, — понад 45 мільярдів євро з фондів згуртування на 2021–2027 роки, а також ще 19 мільярдів з PNRR.

Міністр європейських фондів Марсель Болош після зустрічі з виконувачем обов’язків прем’єр-міністра Кетеліном Предою визнав, що переговори з Брюсселем відкладені через політичну кризу.