Румунії загрожує блокування фінансової допомоги від ЄС через затримку податкової реформи

Європейська комісія може призупинити фінансування з фондів ЄС для Румунії через відтермінування податкової реформи, яку країна мала затвердити до червня 2025 року, пише Digi24.
Реформа є ключовою умовою для отримання коштів як з Фонду відновлення (PNRR), так і з фондів згуртування. У разі затримки Брюссель може призупинити укладання нових юридичних зобов’язань і ініціювати процедуру зупинки фінансування.
Сума, яку може не отримати Бухарест, — понад 45 мільярдів євро з фондів згуртування на 2021–2027 роки, а також ще 19 мільярдів з PNRR.
Міністр європейських фондів Марсель Болош після зустрічі з виконувачем обов’язків прем’єр-міністра Кетеліном Предою визнав, що переговори з Брюсселем відкладені через політичну кризу.
- 5 травня стало відомо, що прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку оголосив про свою відставку на тлі результатів першого туру виборів президента.
- Чолаку прийняв рішення про відставку після того, як кандидат від правлячої коаліції Крін Антонеску не зміг забезпечити собі місце у другому турі президентських виборів.