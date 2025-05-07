ЗМІ: Трамп планує оголосити, що США називатимуть Перську затоку Аравійською

Президент Дональд Трамп планує оголосити наступного тижня під час свого візиту до Саудівської Аравії, що Сполучені Штати тепер називатимуть Перську затоку Аравійською затокою.

Про це пише AP з посиланням на джерела серед посадовців.

Арабські країни наполягали на зміні географічної назви Перської затоки біля південного узбережжя Ірану, тоді як Іран зберігає свої історичні зв'язки із затокою.

Білий дім і Рада національної безпеки не одразу відповіли на повідомлення з проханням прокоментувати ситуацію.

Перська затока широко відома під цією назвою з 16 століття, хоча використання назв «Аравійська затока» та «Арабська затока» є домінуючим у багатьох країнах Близького Сходу. Уряд Ірану — колишньої Персії — погрожував подати до суду на Google у 2012 році через рішення компанії взагалі не позначати водойму на своїх картах.

На картах Google Maps у США ця водойма позначена як Перська затока (Аравійська затока). На картах Apple Maps написано лише Перська затока.

Американські військові роками в односторонньому порядку називали Перську затоку Аравійською у своїх заявах та зображеннях, які вони оприлюднювали.

Назва водойми стала емоційним питанням для іранців, які сприймають довгу історію своєї країни як Перської імперії. Сварка виникла у 2017 році під час першого терміну Трампа, коли він використав назву Аравійська затока. Тодішній президент Ірану Хасан Рухані запропонував Трампу “вивчити географію”.

“Всі знали, що дружба Трампа продається тому, хто більше заплатить. Тепер ми знаємо, що і його географія теж”, — написав тоді в Інтернеті міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф.У середу нинішній міністр закордонних справ Ірану також висловив свою думку, заявивши, що назви близькосхідних водних шляхів “не означають права власності якоїсь конкретної нації, а радше відображають спільну повагу до колективної спадщини людства”.

“Політично мотивовані спроби змінити історично усталену назву Перської затоки свідчать про ворожі наміри щодо Ірану та його народу і рішуче засуджуються”, — написав Аббас Арагчі у соціальній мережі X.

За словами глави МЗС Ірану, “будь-який недалекоглядний крок у цьому зв'язку не матиме жодної юридичної чи географічної сили, він лише викличе гнів усіх іранців з усіх верств суспільства і політичних переконань в Ірані, США і в усьому світі”.

Трамп може змінити назву для офіційних цілей США, але він не може диктувати, як називати її решті світу. Міжнародна гідрографічна організація, членом якої є Сполучені Штати, працює над тим, щоб усі моря, океани і судноплавні води світу були досліджені і нанесені на карти однаково, а також дає назви деяким з них. Існують випадки, коли країни називають одну й ту саму водойму або пам'ятку у своїй документації по-різному.