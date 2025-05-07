Лукашенко помилував 42 політв'язнів

Серед них 18 жінок та 24 чоловіки.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко ухвалив рішення про помилування 42 політв'язнів.

Про це повідомляє Суспільне.

Серед них 18 жінок та 24 чоловіки. З них 13 мають хронічні захворювання, одна людина має інвалідність. Ще 24 засуджені мають неповнолітніх дітей, двоє - багатодітні. Десять осіб старші за 50 років, одна досягла пенсійного віку.

Відомо, що політв'язні просили про помилування і для цього визнали свою провину.

Це перше помилування з початку 2025 року.