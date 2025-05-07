СБУ спільно із ДБР викрили командира батальйону на Донеччині, який "обкладав даниною" бойові виплати своїх підлеглих
СБУ спільно із ДБР викрили командира батальйону на Донеччині, який "обкладав даниною" бойові виплати своїх підлеглих
БпЛА атакували Москву – у місті закривали всі чотири аеропорти. Також атакували інші регіони (оновлено)
БпЛА атакували Москву – у місті закривали всі чотири аеропорти. Також атакували інші регіони (оновлено)
Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
Ще 205 українських захисників сьогодні повернулися з російського полону
Ще 205 українських захисників сьогодні повернулися з російського полону
Морські дрони проти російської авіації: мінус два Су-30
Морські дрони проти російської авіації: мінус два Су-30
Багата нафтою провінція Канади може провести референдум про відокремлення
Багата нафтою провінція Канади може провести референдум про відокремлення
Пакистан заявляє, що Індія майже повністю припинила потік води через греблю
Пакистан заявляє, що Індія майже повністю припинила потік води через греблю
Росіяни обстріляли Київ балістикою
Росіяни обстріляли Київ балістикою
У Києві уламки "шахедів" впали на житлові будинки. Двоє загиблих, є поранені (оновлено)
У Києві уламки "шахедів" впали на житлові будинки. Двоє загиблих, є поранені (оновлено)
ГоловнаСвіт

Лукашенко помилував 42 політв'язнів

Серед них 18 жінок та 24 чоловіки.

Лукашенко помилував 42 політв'язнів
Фото: president.gov.by

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко ухвалив рішення про помилування 42 політв'язнів.

Про це повідомляє Суспільне.

Серед них 18 жінок та 24 чоловіки. З них 13 мають хронічні захворювання, одна людина має інвалідність. Ще 24 засуджені мають неповнолітніх дітей, двоє - багатодітні. Десять осіб старші за 50 років, одна досягла пенсійного віку.

Відомо, що політв'язні просили про помилування і для цього визнали свою провину.

Це перше помилування з початку 2025 року.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

  • У грудні минулого року Лукашенко помилував 20 політв'язнів, яких раніше засудили за "злочини екстремістської спрямованості".
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies