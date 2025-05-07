Лукашенко помилував 42 політв'язнів

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко ухвалив рішення про помилування 42 політв'язнів.
Про це повідомляє Суспільне.
Серед них 18 жінок та 24 чоловіки. З них 13 мають хронічні захворювання, одна людина має інвалідність. Ще 24 засуджені мають неповнолітніх дітей, двоє - багатодітні. Десять осіб старші за 50 років, одна досягла пенсійного віку.
Відомо, що політв'язні просили про помилування і для цього визнали свою провину.
Це перше помилування з початку 2025 року.
- У грудні минулого року Лукашенко помилував 20 політв'язнів, яких раніше засудили за "злочини екстремістської спрямованості".