СБУ спільно із ДБР викрили командира батальйону на Донеччині, який "обкладав даниною" бойові виплати своїх підлеглих
СБУ спільно із ДБР викрили командира батальйону на Донеччині, який "обкладав даниною" бойові виплати своїх підлеглих
БпЛА атакували Москву – у місті закривали всі чотири аеропорти. Також атакували інші регіони (оновлено)
БпЛА атакували Москву – у місті закривали всі чотири аеропорти. Також атакували інші регіони (оновлено)
Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
Ще 205 українських захисників сьогодні повернулися з російського полону
Ще 205 українських захисників сьогодні повернулися з російського полону
Морські дрони проти російської авіації: мінус два Су-30
Морські дрони проти російської авіації: мінус два Су-30
Багата нафтою провінція Канади може провести референдум про відокремлення
Багата нафтою провінція Канади може провести референдум про відокремлення
Пакистан заявляє, що Індія майже повністю припинила потік води через греблю
Пакистан заявляє, що Індія майже повністю припинила потік води через греблю
Росіяни обстріляли Київ балістикою
Росіяни обстріляли Київ балістикою
У Києві уламки "шахедів" впали на житлові будинки. Двоє загиблих, є поранені (оновлено)
У Києві уламки "шахедів" впали на житлові будинки. Двоє загиблих, є поранені (оновлено)
ГоловнаСвіт

Bloomberg: РФ та Китай ведуть переговори щодо замороженого газопроводу "Сила Сибіру – 2"

Переговори заплановані під час візиту Сі Цзіньпіна до Росії.

Bloomberg: РФ та Китай ведуть переговори щодо замороженого газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Фото: EPA/UPG

Переговори між лідером Китаю Сі Цзіньпіном та президентом Росії Володимиром Путіним цього тижня охоплять обговорення проєкту газопроводу "Сила Сибіру – 2". До цього реалізація проєкту була призупинена через розбіжності в питанні вартості, маршруту та терміновості будівництва. 

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Як пише агенство, Москва давно прагне досягти угоди щодо проекту "Сила Сибіру 2", щоб зміцнити зв'язки з Пекіном, а також збільшити потоки газу до найбільшого у світі імпортера. Росія стає дедалі залежнішою від продажів Китаю, оскільки їй важко замінити європейський ринок, який різко скоротився після вторгнення в Україну у 2022 році.

Для Пекіна, маючи інші варіанти постачання та політику диверсифікації імпорту, угода була менш важливою.

Однак економічні труднощі з обох сторін можуть прискорити досягнення компромісу: Росія є під жорсткими західними санкціями, а Китай стикається з проблемами в промисловості й торгівлі, тож дешевий газ виглядає привабливо.

За словами джерел в уряді, під час візиту Сі, Пекін може виявити готовність зрушити з мертвої точки, дозволивши переговори щодо вищої ціни продажу, ніж раніше обговорювалося.

За словами джерел, зараз компанія шукає співвідношення ціни на газ для Росії та суми, яку вона платить за газ через початковий трубопровід "Сила Сибіру", який почав постачати паливо у 2019 році. Вони попросили не називати їхніх імен, оскільки обговорення не є публічними.

Досі існують точки розбіжностей. Китай наполягатиме на прямому сполученні, сказали джерела, вважаючи за краще уникати шляху через Монголію. Початковий трубопровід "Сила Сибіру" безпосередньо з'єднує Китай та РФ, але були й інші можливі маршрути для другої ітерації.

"Сила Сибіру 2" дозволить Росії постачати додаткові 50 мільярдів кубічних метрів газу на рік і дозволить Китаю замінити дорожчий імпорт зрідженого природного газу. Для порівняння, Росія очікує постачати 38 мільярдів кубічних метрів трубопровідного газу до Китаю цього року, оскільки початковий трубопровід "Сила Сибіру" досягне проектної потужності.

Тим не менш, перемовини про другу лінію тривають уже кілька років. Китай досі уникав навіть попередньої угоди, тоді як Росія неодноразово оголошувала про швидке підписання. Кілька джерел повідомили, що підписання офіційної угоди під час цього візиту не очікується.

Одним з невідомих факторів у переговорах будуть зусилля США щодо вивчення можливості тісніших контактів з Росією щодо газу, зокрема можливу співпрацю з енергетичним гігантом ПАТ "Газпром".
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies