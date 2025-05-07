У Саранську уражено завод оптоволоконних систем. У Тулі – одразу два підприємства, які займаються розробкою стрілецької зброї, а також виробляють "Гради", "Урагани" й "Смерчі".

Цієї ночі у Росії атаковані важливі підприємства військово-промислового комплексу, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко та низка російських телеграм-каналів.

У Саранську уражено завод оптоволоконних систем – ключовий елемент російської оборонної промисловості у сфері сучасного військового зв’язку. Він спеціалізується на виробництві оптоволоконних кабелів та систем зв’язку для армії Росії, зокрема для дронів на оптоволокні.

Оновлено. Згодом Коваленко додав, що завод оптоволоконних систем в Саранську після удару дуже серйозно постраждав. Оптоволокно - це одна з переваг ворога на фронті за рахунок дронів на оптоволокні. Цей завод повністю забезпечує російську армію оптоволокном. Зараз стоїть питання можливої зупинки його роботи.

У Тулі атаковано АТ «Конструкторське бюро приладобудування» – один із флагманів російського ВПК, спеціалізується на розробці сучасних систем озброєнь, включно з протитанковими комплексами, стрілецькою зброєю та бойовими модулями. Його продукти активно використовуються під час війни в Україні.

Також під атакою був «СПЛАВ» – головний розробник реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) у Росії. Саме тут створювали "Гради", "Урагани" й "Смерчі", які активно застосовуються проти українських міст та на фронті.

Підприємство має тісний зв’язок із концерном «Ростех» та залишається одним із пріоритетних виробників зброї для російської армії.

Також було уражено два аеродроми ворога.

Аеродром «Шайковка» у Калузькій області, де базуються Ту-22м3, зберігаються ракети, зокрема Х-22.

Авіабаза «Кубінка» в Московській області, де базуються Су-27, МіГ-29.