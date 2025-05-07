Росіяни вночі атакували Київ одною балістичною ракетою і 28 дронами

Пошкодження зафіксували в чотирьох районах. У трьох з них постраждали будинки.

За даними Київської міської військової адміністрації, цієї ночі та вранці Росія атакувала Київ і передмістя однією балістичною ціллю і 28 дронами. Збита балістична ракета впала в Солом'янському районі.

Там пошкоджено нежитлову інфраструктуру, постраждала одна людина. Пожежу ліквідували до 3 години.

За інформацією ДСНС, у потерпілого в цьому районі діагностували контузію.

"У повітряному просторі столиці та околицях, за оперативною інформацією, підтверджено збиття 11 ворожих БпЛА. 10 - покинули повітряний простір. 3 – локаційно втрачені. Більшість ворожих дронів спрямовано були націлені на столицю", – йдеться у повідомленні КМВА.

Станом на 8 ранку підтверджена загибель двох людей – мешканців п'ятиповерхівки в Шевченківському районі. Поранені, за інформацією КМВА, шестеро киян. Інформацію про поранення ще двоє людей перевіряють. Мер міста Віталій Кличко раніше повідомив, що кількість потерпілих сягнула восьми. А поліція повідомила про сімох поранених.

Фото: Національна поліція України в Telegram Наслідки удару

Фото: КМВА в Telegram Наслідки атаки по Києву

Пошкодження зафіксовані в Солом'янському, Святошинському, Шевченківському і Дніпровському районах. В усіх, крім Солом'янського, пошкоджені будинки.

У передмісті столиці, в Софіївський Борщагівці, пошкоджено незаселену новобудову.