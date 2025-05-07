За його словами, впродовж доби окупанти завдали 628 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області.

Чотири людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, впродовж доби окупанти завдали 628 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області.

Війська Росії здійснили 10 авіаційних ударів по Кам’янському, Гуляйполю, Малій Токмачці, Темирівці та Ольгівському.373 дрони різної модифікації атакували Запоріжжя, Лобкове, Степове, Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Високе, Чарівне та Новодарівку.

8 обстрілів із РСЗВ накрили Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новодарівку та Новоандріївку.

237 артобстрілів завдано по території Лобкового, Кам’янського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Надійшло 34 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків, нежитлових приміщень, об’єктів інфраструктури, зокрема критичної, та автомобілів.

Як повідомили у МВС, у Запоріжжі зруйнований приватний будинок, пошкоджені 7 багатоповерхівок та 14 приватних будинків, а також об’єкти інфраструктури. З ночі комунальники закривають вікна у пошкоджених будинках. Роботи виконані на половині об’єктів.

На місцях руйнувань працюють співробітники комунальних підприємств та соціальні працівники.