WP: Україна навряд атакуватиме путінський парад у Москві

Видання The Washington Post після спілкування з власними джерелами в українській владі та керівництві Збройних Сил України стверджує, що атака по Москві в день путінського параду 9 травня, якої бояться у Кремлі, малоймовірна.

Співрозмовники журналістів вказали на те, що росіяни стягнули до своєї столиці велику кількість систем протиповітряної оборони, тож навряд український удар може стати успішним. Натомість можна очікувати атак на інші регіони країни-агресора.

Ще одним чинником відмови від можливих "сюрпризів" для диктатора є присутність на параді представників Китаю, Індії та деяких європейських держав. Також подібний удар може викликати "розратування та лють" з боку Сполучених Штатів.

У WP обговорення можливого удару Києва по Москві назвали "гайпом".