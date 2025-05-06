​Росіяни атакували Запоріжжя (оновлено)

Ввечері 6 травня російська окупаційна армія завдала ударів по Запоріжжю.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Він додав, що внаслідок атаки росіян у місті понівечені будівлі.
За попередньою інформацією під завалами перебувають люди.
Федоров зазначив, що екстрені служби прямують на місця влучань.
Оновлено 22:35 "Попередньо, росіяни атакували обʼєкт інфраструктури", - написав Федоров, і додав, що інформація щодо постраждалих уточнюється.
- У ніч на 2 травня росіяни нанесли по Запоріжжю щонайменше 10 ударів. Серед потерпілих є двоє дітей.