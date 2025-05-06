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​Росіяни атакували Запоріжжя (оновлено)

Попередньо, під завалами перебувають люди.

Ввечері 6 травня російська окупаційна армія завдала ударів по Запоріжжю.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він додав, що внаслідок атаки росіян у місті понівечені будівлі. 

За попередньою інформацією під завалами перебувають люди.

Федоров зазначив, що екстрені служби прямують на місця влучань.

Оновлено 22:35 "Попередньо, росіяни атакували обʼєкт інфраструктури", - написав Федоров, і додав, що інформація щодо постраждалих уточнюється.
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