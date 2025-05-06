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​Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією

Троє мирних мешканців отримали поранення.

​Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією
Наслідки російського удару по Дніпропетровщині 6 травня 2025 року
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 6 травня, російська окупаційна армія атакувала Синельниківській та Нікопольський райони Дніпропетровської області дронами та артилерією. 

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

На Нікопольщині росіяни били по райцентру, Марганецькій, Червоногригорівській, Мирівській громадах. 

Внаслідок обстрілів пошкоджені багатоквартирний і два приватні будинки, господарська споруда, інфраструктура, газогін та лінія електропередач.

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На Нікопольщині минулося без постраждалих. 

Крім того, через ранковий удар БпЛА по Іларіонівській громаді Синельниківського району постраждали троє чоловіків, двоє з них шпиталізовані.  

Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла на підприємстві внаслідок удару окупантів.
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