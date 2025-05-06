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Росія розширює мережу Центрів воїнів на ТОТ для підготовки українських дітей до армії, - Kyiv Independent

Мілітаризація може стосуватися 1,6 млн дітей, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях.

Росія розширює мережу Центрів воїнів на ТОТ для підготовки українських дітей до армії, - Kyiv Independent
Юнармія в Росії
Фото: ЦНС

Росія за наказом Путіна створює Центри воїнів на тимчасово окупованій території України для систематичної підготовки дітей до служби в російській армії. Про це пише Kyiv Independent. Раніше таких центрів було по одному в кожному тимчасово окупованому регіоні, окрім Запорізької області. Нещодавно відкрилися ще два - у Маріуполі та Донецькій області.  

Таким чином, зазначає юрисконсульт Регіонального центру з прав людини Катерина Рашевська, Росія розширює діяльність «Юнармії», державної організації, яка навчає дітей військових навичок та виховує лояльність до Кремля. І ця діяльність поширюється не тільки на незаконно депортованих з України дітей, каже юрисконсульт, а й на 1,6 млн дітей, що перебувають на тимчасово окупованих Росією територіях. 

«Це означає, що їх мілітаризують, перевиховують та русифікують, нав'язуючи їм російське громадянство», – каже Рашевська. Тому дуже важливо під час переговорів, відзначила вона, не забувати і про цю групу дітей і вимагати гарантій, що до них ставитимуться як до українців.

Колишній уповноважений з прав дітей Микола Кулеба, який очолює благодійну організацію Save Ukraine, що займається поверненням українських дітей попереджає: якщо цих дітей не повернуть найближчим часом, вони ризикують стати частиною російської військової машини в майбутніх конфліктах проти України та Заходу. 

«Завдяки мілітаризації та промиванню мізків дітям Росія може легко досягти армії з трьох мільйонів протягом п’яти років», – каже Кулеба.

Незаконна депортація та перевиховання українських дітей

  • За офіційними даними, з початку повномасштабного вторгнення в Україну, Росія викрала понад 19,5 тисячі українських дітей. За інформацією Європейського Парламенту, кількість незаконно депортованих у Росію українських дітей з 2014 року може сягати від 16 до 300 тисяч. Росія продовжує вивозити дітей з ТОТ і досі.
  • Дітей розміщують у місцевих дитячих будинках, готують до усиновлення. Дехто з дітей, особливо старші, віком від 15 до 17 років, потрапляють у так звані реабілітаційні табори
  • У 2023 році запрацювала коаліція Bring Kids Back UA, що налічує 41 Україну, яка має мету посилити зусилля України щодо повернення дітей. Кількість країн-учасниць намагаються максимально розширити. 
  • 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав  ордери на арешт Владіміра Путіна  та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової через вчиненні ними воєнні злочини, пов’язані з депортацією українських дітей до РФ.
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