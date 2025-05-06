Росія розширює мережу Центрів воїнів на ТОТ для підготовки українських дітей до армії, - Kyiv Independent

Росія за наказом Путіна створює Центри воїнів на тимчасово окупованій території України для систематичної підготовки дітей до служби в російській армії. Про це пише Kyiv Independent. Раніше таких центрів було по одному в кожному тимчасово окупованому регіоні, окрім Запорізької області. Нещодавно відкрилися ще два - у Маріуполі та Донецькій області.

Таким чином, зазначає юрисконсульт Регіонального центру з прав людини Катерина Рашевська, Росія розширює діяльність «Юнармії», державної організації, яка навчає дітей військових навичок та виховує лояльність до Кремля. І ця діяльність поширюється не тільки на незаконно депортованих з України дітей, каже юрисконсульт, а й на 1,6 млн дітей, що перебувають на тимчасово окупованих Росією територіях.

«Це означає, що їх мілітаризують, перевиховують та русифікують, нав'язуючи їм російське громадянство», – каже Рашевська. Тому дуже важливо під час переговорів, відзначила вона, не забувати і про цю групу дітей і вимагати гарантій, що до них ставитимуться як до українців.

Колишній уповноважений з прав дітей Микола Кулеба, який очолює благодійну організацію Save Ukraine, що займається поверненням українських дітей попереджає: якщо цих дітей не повернуть найближчим часом, вони ризикують стати частиною російської військової машини в майбутніх конфліктах проти України та Заходу.

«Завдяки мілітаризації та промиванню мізків дітям Росія може легко досягти армії з трьох мільйонів протягом п’яти років», – каже Кулеба.

Незаконна депортація та перевиховання українських дітей