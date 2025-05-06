Російські війська завдали ударів по ринку "Барабашово" в Харкові.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Російська армія обстріляла найбільший ринок міста, куди приходять за покупками дуже багато людей. Поряд немає жодного військового об’єкта чи будь-яких потенційних військових цілей!", - написав він у Telegram.
Синєгубов також повідомив, що наслідок "прильотів" ударних безпілотників сталося загоряння. Вогнем були пошкоджені близько 90 торгівельних обʼєктів, ще 20 - вигоріли вщент.
Завдяки оперативним діям підрозділів ДСНС масштабну пожежу, яка охопила площу у 500 кв. м, вже ліквідовано.