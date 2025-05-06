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Росіяни вдарили по ринку "Барабашово" в Харкові: влада показала наслідки

Вогнем пошкоджені близько 90 торгівельних обʼєктів, ще 20 - вигоріли вщент. 

Росіяни вдарили по ринку "Барабашово" в Харкові: влада показала наслідки
Наслідки удару росіян
Фото: Харківська ОВА

Російські війська завдали ударів по ринку "Барабашово" в Харкові.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. 

"Російська армія обстріляла найбільший ринок міста, куди приходять за покупками дуже багато людей. Поряд немає жодного військового об’єкта чи будь-яких потенційних військових цілей!", - написав він у Telegram.

Синєгубов також повідомив, що наслідок "прильотів" ударних безпілотників сталося загоряння. Вогнем були пошкоджені близько 90 торгівельних обʼєктів, ще 20 - вигоріли вщент. 

Завдяки оперативним діям підрозділів ДСНС масштабну пожежу, яка охопила площу у 500 кв. м, вже ліквідовано.

Наслідки удару росіян
Фото: Харківська ОВА
Наслідки удару росіян

Наслідки удару росіян
Фото: Харківська ОВА
Наслідки удару росіян
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