Вогнем пошкоджені близько 90 торгівельних обʼєктів, ще 20 - вигоріли вщент.

Російські війська завдали ударів по ринку "Барабашово" в Харкові.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Російська армія обстріляла найбільший ринок міста, куди приходять за покупками дуже багато людей. Поряд немає жодного військового об’єкта чи будь-яких потенційних військових цілей!", - написав він у Telegram.

Синєгубов також повідомив, що наслідок "прильотів" ударних безпілотників сталося загоряння. Вогнем були пошкоджені близько 90 торгівельних обʼєктів, ще 20 - вигоріли вщент.

Завдяки оперативним діям підрозділів ДСНС масштабну пожежу, яка охопила площу у 500 кв. м, вже ліквідовано.

Фото: Харківська ОВА Наслідки удару росіян