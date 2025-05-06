На Херсонщині за добу через російські обстріли 1 людина загинула й 3 отримали поранення

На Херсонщині за минулу добу через російські обстріли 1 людина загинула й 3 отримали поранення.

Про це сьогодні вранці повідомив очільник області Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Садове, Придніпровське, Молодіжне, Наддніпрянське, Білозерка, Станіслав, Кізомис, Олександрівка, Томина Балка, Микільське, Знам'янка, Берислав, Новорайськ, Дудчани, Милове, Монастирське, Михайлівка, Гаврилівка, Осокорівка, Велетенське, Веселе, Золота Балка, Іванівка, Інгулець, Качкарівка, Козацьке, Новотягинка, Понятівка, Софіївка, Токарівка, Тягинка, Червоний Маяк та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, газопроводи, складське приміщення та приватні автомобілі.