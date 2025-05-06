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БпЛА атакували Москву – у місті закривали всі чотири аеропорти. Також атакували інші регіони (оновлено)

Уламки одного з дронів впали на шосе, що веде до ворожої столиці.

БпЛА атакували Москву – у місті закривали всі чотири аеропорти. Також атакували інші регіони (оновлено)
ілюстративне фото
Фото: змі окупантів

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська армія нібито знищила 19 безпілотників, які рухалися у напрямку міста.

Як пише Reuters, чиновник запевнив, що на місцях падіння уламків буцімто "не зафіксовано руйнувань чи постраждалих". Один із БПЛА приземлили просто на шосе, яке веде до російської столиці.

Згідно з повідомленням "Росавіації", усі чотири аеропорти, які обслуговують Москву, було закрито через загрозу дронів, рейси скасовано чи перенесено. 

Згодом московські аеропорти відновили роботу, але її припинили летовища в інших російських регіонах. 
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