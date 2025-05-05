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Росіяни вбили трьох мирних мешканців Сумщини

Ще сім цивільних отримали поранення.

Росіяни вбили трьох мирних мешканців Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: unn.ua

У Білопільській та Ворожбянській громадах Сумської області через російські обстріли розгорнули штаб евакуації.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Він додав, що сьогодні росіяни забрали життя трьох жителів цих громад, на 21:00 семеро поранених, серед них 16-річний хлопець. Один з дорослих постраждалих – у вкрай важкому стані, ще один – у важкому.

У Білопіллі та Ворожбі пошкоджені й зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури, по території Білопільської громади росіяни б’ють з мінометів, РСЗВ та КАБами.

Support LB.ua

Завтра запланована евакуація понад 500 мешканців із Білопільської та Ворожбянської громад, автобуси вирушають щодня о 8:00. 

Деталі можна отримати у місцевої влади

Контакти:

  • Оперативний черговий штабу евакуації Сумського району – +380 (50) 650 70 83
  • Евакуаційний штаб м. Ворожба – +380 (93) 533 45 00
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