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Сили оборони: росіяни шукають більш вразливі діянки на Торецькому напрямку, щоб вирівняти лінію фронту

У Торецьку активних бойових дій немає.

Сили оборони: росіяни шукають більш вразливі діянки на Торецькому напрямку, щоб вирівняти лінію фронту
евакуація з Торецька
Фото: МВС України

Російські війська активно штурмують невеликі населені пункти на Торецькому напрямку, щоб вирівняти лінію фронту. 

Про це в ефірі "Суспільне. Студія" повідомив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець, пише Укрінформ.

"У районі Сухої Балки ворог намагається активно штурмувати у напрямку невеликих населених пунктів з метою вирівнювання фронту, а також де стоять більш сильні підрозділи у нашій зоні відповідальності, щоб не протистояти їм, він намагається шукати більш вразливі ділянки у напрямку Торецька, також із залученням великої кількості тактичної авіації. За 5 днів травня у нашій зоні відповідальності відбулося 70 авіаційних ударів, мінімально на два КАБи. На сьогодні більш як 140 одиниць цієї зброї противник застосував у нашому напрямку", — каже військовий.

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У Торецьку Сили оборони знищують російських військових, тому активних дій немає, натомість російська армія намагається тиснути із флангів, застосовуючи мототехніку.

"Наш фланг — це Щербинівка, Леонідівка, Неліпівка, там наразі просувань не відмічається. Якщо ми беремо ще нижче, південніше напрямок Суха Балка. Там ворог активно проводить штурмові дії, це зона відповідності сусіднього угруповання", — каже речник.

  • За даними Генштабу, упродовж доби на Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах Торецька та Озарянівки, де Сили оборони відбили дві штурмові дії; ще одне боєзіткнення триває дотепер.
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