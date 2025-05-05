Сили оборони: росіяни шукають більш вразливі діянки на Торецькому напрямку, щоб вирівняти лінію фронту

Російські війська активно штурмують невеликі населені пункти на Торецькому напрямку, щоб вирівняти лінію фронту.

Про це в ефірі "Суспільне. Студія" повідомив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець, пише Укрінформ.

"У районі Сухої Балки ворог намагається активно штурмувати у напрямку невеликих населених пунктів з метою вирівнювання фронту, а також де стоять більш сильні підрозділи у нашій зоні відповідальності, щоб не протистояти їм, він намагається шукати більш вразливі ділянки у напрямку Торецька, також із залученням великої кількості тактичної авіації. За 5 днів травня у нашій зоні відповідальності відбулося 70 авіаційних ударів, мінімально на два КАБи. На сьогодні більш як 140 одиниць цієї зброї противник застосував у нашому напрямку", — каже військовий.

У Торецьку Сили оборони знищують російських військових, тому активних дій немає, натомість російська армія намагається тиснути із флангів, застосовуючи мототехніку.

"Наш фланг — це Щербинівка, Леонідівка, Неліпівка, там наразі просувань не відмічається. Якщо ми беремо ще нижче, південніше напрямок Суха Балка. Там ворог активно проводить штурмові дії, це зона відповідності сусіднього угруповання", — каже речник.