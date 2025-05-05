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На Донеччині від російського терору загинули шестеро людей

Серед поранених 2-річна дівчинка і 10-річний хлопчик.

На Донеччині від російського терору загинули шестеро людей
Фото: Вадим Філашкін

Російські військові не припиняють обстрілювати населені пункти Донецької області. Унаслідок ворожих атак загинули шестеро цивільних, ще щість людей зазнали поранень, серед них діти.

Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Сьогодні вдалося встановити інформацію щодо 5 людей, яких росіяни вбили вчора: у Розі Покровської громади загинули 4 людини від 47 до 68 років, ще один загиблий вчора — 40-річний житель Мирнограда", — каже він.

У понеділок, 5 травня, росіяни вбили одну людину у Новоекономічному Гродівської громади, поранили трьох людей у Мирнограді і ще трьох у Новодонецькому. Серед поранених — 2-річна дівчинка і 10-річний хлопчик.

"Вкотре закликаю всіх цивільних, а особливо батьків із дітьми: бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України", — наголошує Філашкін.

  • Сьогодні вранці росіяни обстріляли село зі ствольної артилерії Іванопілля Костянтинівської громади на Донеччині. Там загинула одна людина. 
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