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СБУ спільно із ДБР викрили командира батальйону на Донеччині, який "обкладав даниною" бойові виплати своїх підлеглих

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ спільно із ДБР викрили командира батальйону на Донеччині, який "обкладав даниною" бойові виплати своїх підлеглих
Фото: СБУ

Співробітники СБУ та ДБР за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України викрили командира батальйону військового з’єднання, який вимагав "відкатів" за нарахування підвищених виплат у підлеглих. 

Про це повідомляє СБУ.

У результаті спільних дій СБУ та ДРБ за сприяння Головнокомандувача ЗСУ, на Донеччині затримано командира батальйону військового з’єднання, який вимагав з підлеглих "відкати" за нарахування їм фіктивних надбавок нібито за участь у боях на передовій.

У результаті розслідування, за поданням комбата його підлеглі отримували повну суму надбавки у розмірі 100 тис. грн начебто за перебування на лінії боєзіткнення протягом усього місяця.

За матеріалами справи, військові цього підрозділу не знаходилися на "передньому краю" так довго, а після отримання виплати кожен з них мав "відрахувати" командиру по 40 тис. грн.

У разі відмови платити "данину" комбат погрожував підлеглим реальною відправкою "на нуль".

Задокументовано, що в такий спосіб тільки за березень цього року посадовець отримав 920 тис. грн «відкатів».

Ще одну таку саму він сподівався одержати за квітень, але не встиг цього зробити – фігуранта затримали "на гарячому" під час передачі йому неправомірної вигоди.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням).

Зловмисник перебуває під вартою з альтернативою застави у 49 млн грн. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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