Російський дрон скинув вибухівку на цивільне авто у Куп'янську

У Куп'янську Харківської області російські окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільне авто. Унаслідок атаки постранень зазнав літній чоловік.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 5 травня о 10:40 збройні сили РФ вдарили FPV-дроном по Купʼянську.

"Зафіксовано влучання по цивільному автомобілю, який рухався по місту. Поранень дістав 70-річний водій транспортного засобу, чоловіка ушпиталено”, – ідеться у повідомленні.