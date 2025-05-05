Російський дрон скинув вибухівку на цивільне авто у Куп'янську

У Куп'янську Харківської області російські окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільне авто. Унаслідок атаки постранень зазнав літній чоловік.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, 5 травня о 10:40 збройні сили РФ вдарили FPV-дроном по Купʼянську.
"Зафіксовано влучання по цивільному автомобілю, який рухався по місту. Поранень дістав 70-річний водій транспортного засобу, чоловіка ушпиталено”, – ідеться у повідомленні.
- 4 травня у Куп'янську на Харківщині через атаки російських окупантів постраждали двоє мирних мешканців.