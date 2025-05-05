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Російський дрон скинув вибухівку на цивільне авто у Куп'янську

Поранень зазнав 70-річний чоловік.

Російський дрон скинув вибухівку на цивільне авто у Куп'янську
Фото: gwaramedia.com

У Куп'янську Харківської області російські окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільне авто. Унаслідок атаки постранень зазнав літній чоловік. 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 5 травня о 10:40 збройні сили РФ вдарили FPV-дроном по Купʼянську. 

"Зафіксовано влучання по цивільному автомобілю, який рухався по місту. Поранень дістав 70-річний водій транспортного засобу, чоловіка ушпиталено”, – ідеться у повідомленні.

  • 4 травня у Куп'янську на Харківщині через атаки російських окупантів постраждали двоє мирних мешканців.
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