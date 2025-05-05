Армія РФ застосувала для штурму цивільні авто і мотоцикли.

Підрозділи 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" на Сіверському напрямку відбили масований штурм росіян на цивільних автомобілях.

Про це повідомляє Мілітарний.

Підрозділ аеророзвідки зафіксував рух ворожої автомобільної техніки в бік позицій бригади.

Серед транспорту, який використовував ворог, були автомобілі російських виробників зі встановленим антидроновим захистом та демонтованими дверима й багажником.

"Використовуючи автомобілі, ворог здійснив вихід на передній край оборони бригади з метою проведення подальших штурмових дій", — ідеться у повідомленні.

Завдяки оперативним діям оборонців по наближених автомобілях запрацювали FPV-дрони. Унаслідок цього ворожа піхота почала хаотично розбігатися, що дозволило підрозділам бригади знищувати противника.

У результаті роботи Сили оборони ворог втратив 12 одиниць автотранспорту та один мотоцикл, який рухався в голові штурмової групи з метою проведення розвідки.

Дістатися позицій українських оборонців противнику не вдалося, і він зазнав значних втрат особового складу.

Відомо, що ворог не вперше використовує цивільний автотранспорт під час штурмів позицій Сил оборони України.