​СБУ затримала мешканку Мирнограда, яка коригувала ворожий вогонь на Покровському напрямку

Служба безпеки затримала ще одну агентку ФСБ на Донеччині. Нею виявилася 43-річна місцева працівниця вугледобувного підприємства, яка коригувала ворожий вогонь на найгарячішому напрямку фронту – Покровському.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Як встановило розслідування, окупанти завербували жінку, коли помітили її "онлайн-ефіри" у ТікТок. Згодом для комунікації з куратором агентка перейшла на інший "канал зв’язку" в месенджер.

За інструкцією російської спецслужби жінкаобходила прифронтову місцевість у районі Мирнограда, де намагалася виявити локації українських військ. Ворога особливо цікавили "тилові" локації ЗСУ та бойові позиції артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів.

Контррозвідка СБУ викрила агентку, задокументувала її злочини і затримала на блокпості. На місці події у неї вилучили мобільний телефон, на який вона знімала розташування Сил оборони.

Затримана є мешканкою прифронтового Мирнограда, який перебуває під постійними обстрілами росіян. Під час евакуації цивільного населення з прифронтової зони жінка залишилася в місті, щоб виконувати ворожі завдання, а двох своїх дітей вивезла вглиб території України.

Наразі їй повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.