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Сирський: Росія зосереджена на Покровському напрямку і хоче вийти на адмінкордон Дніпропетровської області

Головком працював з бригадами на цьому напрямку. 

Сирський: Росія зосереджена на Покровському напрямку і хоче вийти на адмінкордон Дніпропетровської області
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.
Фото: Головне управління комунікацій ЗСУ

Росія значно інтенсифікувала бойові дії, попри заяви про готовність до припинення вогню. Основні зусилля окупанти зосереджують на Покровському напрямку, повідомив головнокомандувач Олександр Сирський. Він присвятив день роботі в бригадах, які тримають оборону на цьому напрямку. 

Він пояснив, що Росію не зупиняють відсутність перспектив у оперативному та тактичному плані. Вона уперто намагається прорвати оборону українських військ на Покровському напрямку та вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області. 

"З цією метою щоденно російське командування кидає в бій нові підрозділи, жене на смерть своїх військових, звітує про примарні успіхи та перемоги", – сказав він. 

Під час роботи Сирський детально заслухав командирів, прийняв рішення щодо додаткового забезпечення боєприпасами, дронами, засобами РЕБ та резервами.

"Особливий акцент зроблено на безпілотні ударні системи", – додав головком. 

  • Покровський напрямок залишається одним з основних напрямків удару росіян. Там відбувається найбільша добова кількість атак. Росія не припиняла наступ на цьому напрямку, попри власні заяви про Великоднє "перемир'я". 
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