«В одній камері з убивцями та сепаратисткою»: як утримують цивільних в окупованому Луганську

Віра Бірюк народилася в Бахмутівці Щастинського району. Росіяни зруйнували спокійне життя жінки у 2014 році, коли незаконно захопили частину Луганської області. Тоді їй довелося залишити окупований Луганськ та виїхати до Сумщини.
Згодом Віра повернулася в Новоайдар і перебувала там до початку повномасштабного вторгнення.
“На той момент я не працювала, бо хворіла мама і потребувала догляду. Зі мною проживала моя маленька донечка, якій на той час було лише три рочки”, — згадує вона.
Звуки війни наша героїня почула зранку 24 лютого 2022 року, коли росіяни обстрілювали Щастя та рухалися в сторону Новоайдара.
“А 26 лютого нам вже оголосили, що ми тепер — територія так званої “луганської народної республіки”. Щоправда, їхній триколор довго не піднімав ніхто. Наш прапор опустили, але їхній — не вішали”, — розповідає жінка.
Приходили через брата — військового ЗСУ, який загинув у боях за Рубіжне
З того часу сімʼя Віри Бірюк постійно знаходилася під постійним контролем з боку окупайної влади. Причина — рідний брат Віри, який служив в лавах Збройних Сил України.
“Прийшов наш дільничий з військовими. Питали за брата: де він, коли був дома? Я сказала, що брат тут не проживає багато років. Так вони приходили три рази, але оскільки не знайшли нічого ні в телефонах, ні вдома, фільтрацію ми пройшли”, — розповідає жінка.
Брат загинув, захищаючи Рубіжне. У 2022 році, в телеграм-каналах Віра побачила трагічну звістку. Вона поділилася відео, де бойовики “Ахмату” відзвітували Кадирову про те, що “зачистили” одну з українських позицій. Кадирівці хизувалися своїми "перемогами", показуючи тіла українських військових та їхні документи. Серед убитих був брат Віри — Іван Бакулін.
Хотіли бити струмом
Здавалося б, загибель брата мала б змінити становище сімʼї Віри на окупованій території, бо саме через нього до них приходили. Але ні. Після виїзду її матері та доньки з ТОТ, у ніч з 3 на 4 вересня 2023 року до неї додому прийшли озброєні військові зс рф.
“Я прокинулася від того, що мене хтось піднімає з ліжка. Навколо мене купа людей в балаклавах. Я ще подумала про себе: як їх скільки помістилося у таку маленьку кімнату? Опускаю очі, а я вся в червону цяточку — від прицілів. Вони не пояснювали, чого прийшли. Єдине, що вони стверджували, що я — “укроп”, шпигунка і працюю на СБУ”, — згадує Віра.
На всі її заперечення вони не реагували, а натомість почали погрожувати тортурами.
“Після цього, один з них відрізав кабель з вилкою з торшеру, намотав його на офісний біндер, начепив мені на вухо і хотів пропустити струм. Мене врятувало, що вилка не діставала до розетки. Далі вони мене вивели на вулицю, одягли мішок на голову. Останнє, що я бачила, це білі мікроавтобуси, які підʼїжджали до будинку”, — розповідає жінка.
Змушували визнати всі звинувачення
Віру відвезли до колишньої будівлі СБУ в Луганську. За її словами, тепер там розміщується ФСБ. Спустили у підвал, де вона провела до 17-ї години вечора.
“Мене посадили на стілець, руки і ноги примотали до стільця, на пальці рук примотали клеми і стали вести допит. Питання були про все і ні про що — як виїхати в Україну, які є шляхи, хто в мене в Україні, з ким спілкуюся, кому передаю інформацію і т.д.”, — говорить Віра.
Після допиту окупанти взяли зразки ДНК та повели Віру до слідчої. За словами жінки, не підписати звинувачень не можна було.
“Мене звинувачували в коригуванні, в державній зраді, у спробі вбивства екс-голови так званого “таможенного комітета лнр” за допомогою телефону. Начальник так званого “слідчого комітету” сказав, що я маю погодитися з усіма звинуваченнями, бо сидіти буду все одно, але питання — скільки — залежить від мене. Єдине, що дозволили писати “вину не визнаю”, — каже жінка.
Того ж дня, 4 вересня 2023 року, близько сьомої години вечора Віру Бірюк привезли до ізолятора тимчасового тримання ленінського району Луганська. Співробітники ІТТ сказали солдатам, які привезли Віру, що вечеря вже була і годувати її нічим.
“Вони сказали, що можна і завтра покормити. Мене не годували з тих пір, як забрали з дому. Будь-які прохання дати води чи відвести в туалет — ігнорувалися”, — розповідає вона.
Далі Віру відвели на огляд. Для жінки то був дикий жах. Її змусили повністю роздягнутися і присідати у присутності чоловіків-військових. “Мало що з тебе може випасти”, — коментували солдати.
Нелюдські умови в камері та “лекції від царя-батюшки”
Цілий місяць жінка провела в ІТТ в одиночній камері. Там була страшна вологість: якщо коробок сірників покласти на стіл, то через півгодини він буде вогким. При цьому весь час смерділо каналізацією.
“Треба брати пляшку і затикати діру в туалеті, аби стримувати цей сморід. Ну і щоб пацюки не вилізли в камеру. Вода інколи була, тому коли її вмикали, треба було набирати. Кухні там не було. Весь час мене годували пюре та супами швидкого приготування, які заливали водою з-під крану”, — розповіла Віра.
Кожного дня її водили на лекції до начальника цієї окупаційної установи. Віра каже, що “царь-батюшка” — саме так його називали підлеглі — пояснював їй, чому вона має любити “лнр” та росію.
“Весь час повторював, що Україна нам нічого не дала. Розповідав, що у них ціни вищі, бо рівень життя вищий. Уявляєте? Оце арифметика. Тобто, орендувати квартиру зараз у Луганську коштує в середньому 30 тисяч рублів, у той час, як зарплата у касира в супермаркеті — 10-15 тисяч. Що я йому маю сказати? Що у них досі зруйновані ті будівлі, які ще у 2014 році постраждали? Це вони їх так берегли, щоб було, що показувати, чи як?”, — згадує героїня матеріалу.
Віру змушували прибирати будівлю та територію ІТТ. Їй доводилося мити та підмітати адміністративні кімнати, коридори, камери утримання, у дворі.
“Я мало з ким контактувала там, бо сиділа сама. В основному, тут не утримували за “шпигунство”, “коригування” чи за проукраїнську позицію. Багато було тих, кого хотіли судити на “народною статтею” 228 — торгівля наркотиками. Запамʼятала це назавжди. Охоронці ще казали на мене — “хоч одна без ломки””, — каже Віра.
Перевели у СІЗО
Через місяць Віру Бірюк перевели у Луганське СІЗО. Її привезли з ІТТ і протримали у “боксах” аж до вечора.
“Мене підняли у камеру, де вже утримували пʼятьох жінок. Серед них була дівчина зі Сватового, якій інкримінували шпигунство. Немолода жінка, якій дали рік за те, що вона після смерті чоловіка витратила його пенсію на його ж похорон, а повернути ці гроші “державі” не змогла. Ще була луганчанка, яка сиділа за наркотики. І ще дві дівчини”, — згадує жінка.
Умови в камері нічим не відрізнялися від тих, що були в ІТТ. Тільки нари двоповерхові.
“Туалет — він же був і душем. Купатися нас водили один раз на 25 днів. Один раз вода холодна, другий — дуже гаряча. На купання давали 15 хвилин на 6 людей. Але я просто вирішила більше не ходити, бо в таких умовах все одно не скупатися нормально”, — каже Віра.
Жінка додає, що фізичної сили до неї не застосовувалися ані в ІТТ, ані в СІЗО. Проте згадує, що одну дівчину на допиті поливали кипʼятком, бо вважали, що одного струму недостатньо. Про її подальшу долю Віра не знає.
Згодом, через два-три тижні, її перевели в іншу камеру.
“Мені сказали, що я — вбивця, то йди до вбивць. Шок. У цій камері, реально, були люди, які вбивали інших людей. Одна з них — шизофренічка, яка вбила власну дитину. Коли у неї було загострення, вона з кипʼятильниками бігала по камері і кричала щось. Друга тиждень катувала бабусю у підвалі, а потім розчинила тіло кислотою. Дуже пишалася цим, але сказала, що таких “подєльників” більше не візьме”, — згадує з жахом вона.
До того ж ця, остання, була сепаратисткою.
“Це був експеримент від оперативного працівника. Мовляв, подивимося чи вживетеся разом. Вона весь час цілувала портрет путіна, співала гімн. З усіх сил я трималася, аби не говорити на ці теми, не провокувати їх. І мені вдалося це”, — каже Віра.
“Пропозиції, від яких не відмовляються”
Оскільки справу Віри вів цілий карний відділ, їй навіть дали державного адвоката.
За її словами, цей ростовський адвокат відмовився повідомляти родичам в Україні про її місцезнаходження, посилаючись на те, що їм забороняють це робити. Проте, іншу свою роботу він робив.
“Йому вдалося прибрати дві статті, за шпигунство і державну зраду, з мого обвинувачення. Ну от, яка державна зрада, якщо я не громадянка “лнр” чи росії? Але ж це мені, скажімо так, пощастило. Іншим не так”, — говорить жінка.
Віра розповідає, що представники “слідчого комітету” та фсб “пропонували” утримуваним за вигадане “шпигунство” та “коригування” додавати до своїх звинувачень інші статті — за наркотики, наприклад. В обмін на це — менший термін або можливість потрапити на обмін. Таким чином вони “закривали” свої справи і підвищували “розкриваємість”. Але на практиці все було не так.
“Одній жінці обіцяли обмін, але тепер вона в Саратові. Їй дали 13 років. Дівчинка зі Щастя. Їй тоді 18 років було. Знайшли картинки у телефоні на підтримку ЗСУ. Засудили за статтею 228. Сказали: якщо не погодишся, то дамо пожиттєво. Вона погодилася і її повезли у Москву. Мені відомо, що вона там досі й має серйозні проблеми зі здоровʼям. У неї “схопив” жовчний, камені. Їй його просто видалили. Отака медицина в Москві, 2025 рік”, — говорить Віра.
Повідомили про обмін на День Незалежності
Таку ж пропозицію 24 серпня 2024 року озвучили і Вірі Бірюк представники фсб. Вона згадує, що весь час загадувала собі дату обміну.
“Спочатку це був Новий рік, потім — День української жінки (25 лютого — Ред.), 8 березня, День Незалежності України. І кожного разу намагалася не засмучуватися. Аж ось, 24 серпня мене викликали на допит. Почали з питання “що сьогодні за свято?” Я сказала, що тут немає ніякого. Але коли вони змусили мене сказати про День Незалежності, то у відповідь я вислухала все — що такого свята немає, що такої країни не існує і так далі. А потім сказали про обмін, ніби мене “погодила москва”. Але натомість я маю визнати провину”, — розповідає жінка.
У той час Віра з призначеним їй адвокатом готували апеляцію на “рішення суду”. Однак, ФСБшники сказали: якщо вона подасть апеляцію, то на обмін не поїде. Оскільки термін подання апеляції спливав, але Віра ще б мала один день на її подання у разі обману, все ж вона вирішила ризикнути і «визнати провину».
“9 вересня мені сказали, що я їду на обмін. Я почала збиратися. Знаєте, було таке відчуття, ніби час зупинився, бо так тяглися ті останні дні та години мого перебування там. Одна з сепаратисток сказала мені, “щоб я поцілувала дядю Вову” — фото путіна. Я сказала, що, звісно, поцілую. І продовжила збиратися. Вона знову до мене: “Вєра, ти же обещала поцеловать”. І коли я вже йшла, то відповіла їм, що поцілую Володимира Олександровича, бо у нас є свій “Вова””, — згадує з посмішкою Віра.
Вдома
13 вересня 2022 року Віра разом з іншими 22 українськими жінками повернулася додому. Жінка пройшла процес реабілітації, лікування й приєдналася до громадської організації “Нумо, сестри”. Там вона бере участь у роботі зі збору та поширення інформації щодо інших цивільних полонених жінок, які чекають на обмін.
«Я підтримую звʼязок з дівчатами, які ще в російському полоні. Вони там тримаються, а ми тут боремося за них разом з нашими посестрами», — сказала Віра.