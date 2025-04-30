​Російська армія за добу втратила 1100 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби українські оборонці знищили 1100 російських солдатів, по одому ворожому танку та ББМ, 11 артилерійських систем та 179 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Від початку вторгненння РФ Сили оборони знищили близько 951 960 окупантів.

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