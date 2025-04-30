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​Російська армія за добу втратила 1100 солдатів

Від початку вторгненння РФ Сили оборони знищили близько 951 960 окупантів.

​Російська армія за добу втратила 1100 солдатів
Фото: скріншот з відео

Упродовж доби українські оборонці знищили 1100 російських солдатів, по одому ворожому танку та ББМ, 11 артилерійських систем та 179 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 951 960 (+1100) осіб,
  • танків ‒ 10729 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22353 (+1) од,
  • артилерійських систем – 27091 (+11) од,
  • РСЗВ – 1374 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1146 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34289 (+112),
  • крилаті ракети ‒ 3196 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 46611 (+179) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3869 (+9).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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