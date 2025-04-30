Зеленський підписав закон про грошову допомогу родинам загиблих захисників

Урядовий документ урегульовує розмір виплати та підстави для її призначення.

Пресслужба Верховної Ради України на своїй сторінці у Telegram повідомила, що урядовий законопроєкт номер 4351-IX, який було ухвалено в цілому в сесійній залі 15 квітня, отримав підпис Президента Володимира Зеленського.

Йдеться про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту" щодо одноразової грошової допомоги родинам полеглих захисників.

Документ, поданий за ініціативи прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, встановлює підставу для призначення виплати - нею є видана командиром частини довідка про участь особи, що загинула чи зникла безвісти, у бойових діях.

Також закон закріплює розмір допомоги родинам загиблих захисників та захисниць - 15 мільйонів гривень.