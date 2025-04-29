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Рубіо: якщо прогрес не буде досягнутий, ми відмовимося від ролі посередників

Наразі невідомо, про які часові рамки може йтись. 

Рубіо: якщо прогрес не буде досягнутий, ми відмовимося від ролі посередників
Держсекретар США Марко Рубіо з хрестом на чолі у телеефірі
Фото: Скриншот з відео

Речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс оголосила заяву держсекретаря США Марко Рубіо щодо припинення війни Росії проти України, передає “Європейська правда”.

Зокрема, Рубіо заявив, що "зараз настав час, коли обидві сторони повинні висунути конкретні пропозиції щодо припинення конфлікту".

"Рішення про те, як діяти далі, тепер належить президенту. Якщо прогрес не буде досягнутий, ми відмовимося від ролі посередників у цьому процесі", – анонсував держсекретар США.

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Теммі Брюс не уточнила, про які часові рамки може йтись. 

Згодом вона додала, що конкретні пропозиції в заяві стосуються "досягнення повного, тривалого припинення вогню".

"Не триденного, щоб можна було святкувати щось інше. Повне, тривале припинення вогню і закінчення конфлікту", – сказала вона.

  • Спецпредставник США з питань України Кіт Келлог зазначив, що “триденне перемир'я – це абсурд", відреагувавши таким чином на запропоноване Путіним припинення вогню з 8 до 10 травня.
  • "Президент хоче всеосяжного припинення вогню щонайменше на 30 днів, після чого ми зможемо його продовжити… Якщо подивитися на все, з чим готові працювати українці, то тепер усе залежить від росіян… Думаю, ми близькі до цього", — зазначив Келлог. 
  • Вчора, 28 квітня, російський диктатор Володимир Путін оголосив про "перемир'я" та "припинення бойових дій" з 00:00 8 травня по 00:00 11 травня.
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