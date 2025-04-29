Рубіо: якщо прогрес не буде досягнутий, ми відмовимося від ролі посередників

Наразі невідомо, про які часові рамки може йтись.

Держсекретар США Марко Рубіо з хрестом на чолі у телеефірі

Речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс оголосила заяву держсекретаря США Марко Рубіо щодо припинення війни Росії проти України, передає “Європейська правда”.

Зокрема, Рубіо заявив, що "зараз настав час, коли обидві сторони повинні висунути конкретні пропозиції щодо припинення конфлікту".

"Рішення про те, як діяти далі, тепер належить президенту. Якщо прогрес не буде досягнутий, ми відмовимося від ролі посередників у цьому процесі", – анонсував держсекретар США.

Теммі Брюс не уточнила, про які часові рамки може йтись.

Згодом вона додала, що конкретні пропозиції в заяві стосуються "досягнення повного, тривалого припинення вогню".

"Не триденного, щоб можна було святкувати щось інше. Повне, тривале припинення вогню і закінчення конфлікту", – сказала вона.