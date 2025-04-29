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Орбан і Фіцо проти зміни правила одностайності в ухваленні рішень у Євросоюзі

Орбан вважає, що відмова від одностайності в питаннях зовнішньої політики Євросоюзу позбавить їх держави суверенітету.

Орбан і Фіцо проти зміни правила одностайності в ухваленні рішень у Євросоюзі
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (ліворуч) та прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час засідання Європейської Ради в
Фото: EPA/UPG

Премʼєри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан і Роберт Фіцо заявили про неприпустимість зміни правила одностайності в ухваленні рішень у Європейському Союзі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

"Уявіть, що одностайність у питаннях зовнішньої політики не є обов'язковою... Якщо деякі держави-члени не зможуть представляти свої інтереси, нас можуть втягнути у війну", – сказав Орбан.

Він також наголосив, що відмова від одностайності в питаннях зовнішньої політики Європейського Союзу "фактично позбавить наші держави суверенітету".

Роберт Фіцо вважає, що "скасування права вето є кроком до скасування Європейського Союзу", і закликав не робити кроків, які можуть призвести до руйнування ЄС". Він також закликав "великих гравців ЄС прислухатися до нас".

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