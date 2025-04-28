FT: Угорщину звинувачують у незаконному субсидуванні проурядових ЗМІ

В Угорщині уряд Віктора Орбана звинувачують у незаконному наданні понад мільярда євро субсидій проурядовим ЗМІ, що посилює занепокоєння щодо використання державної підтримки для зміцнення влади угорського лідера.

Про це пише Financial Times.

Два угорські ЗМІ ‒ Magyar Hang (Угорський голос) та ще одне, яке побажало залишитися анонімним ‒ повідомили FT, що мають намір подати скаргу до Європейської комісії в понеділок. Вони стверджують, що доходи від реклами спрямовувалися до проорбанівських газет, телевізійних станцій та онлайн-платформ між 2015 і 2023 роками, щоб забезпечити підтримку керівної партії та витіснити критичну журналістику.

Орбан, найбільш проросійський лідер ЄС, роками конфліктував з блоком через свою мету перетворити Угорщину на “неліберальну” державу. Брюссель неодноразово заморожував та повертав кошти ЄС, а суди блоку виносили рішення проти його кроків щодо обмеження незалежності судової влади, ЗМІ та системи освіти. Прем'єр-міністр використовував кошти ЄС для винагороди політичних союзників у минулому.

Він назвав партнерство між урядом і приватним сектором “системою національної співпраці”.

За словами Кай-Уве Кюна, колишнього європейського чиновника з питань конкуренції, який написав економічне дослідження до скарги, використання державних субсидій збіглося з кампанією з позбавлення ЗМІ країни від критичних до уряду джерел інформації. “Ви дійсно бачите, як тільки хтось захоплює газету та перетворює її на газету, пов’язану з урядом, реклама починає різко зростати”, – сказав він.

Кюн сказав, що дані в його звіті вказують на причинно-наслідковий зв’язок між нібито незаконною державною допомогою та проурядовою позицією засобу масової інформації, що спотворює конкуренцію на угорському медіа-ринку на користь проорбанівських ЗМІ.

За час свого перебування при владі Орбан дедалі посилив свій контроль над угорськими ЗМІ та витісняв альтернативні точки зору. Кілька незалежних видань за останні роки зазнали краху або їх продали пов'язаним з урядом особам. Такі організації, що спостерігають за свободою преси, як “Репортери без кордонів”, поставили Угорщину серед країн з найнижчим рівнем свободи ЗМІ в ЄС.