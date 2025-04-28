КНДР підтвердила, що направила свої війська до Росії, щоб воювати проти України

КНДР направила ці війська відповідно до договору про взаємну оборону.

Північна Корея вперше підтвердила, що направила свої війська до Росії для підтримки війни Москви проти України відповідно до договору про взаємну оборону.

Про це із посиланням на північнокорейське державне ЗМІ KCNA пишуть Yonhap та ВВС.

Зазначається, що розгортання військ КНДР здійснили за наказом північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Північнокорейці заявляють, що солдати начебто "допомогли" Росії "повністю звільнити" Курський прикордонний район. Заяву про вихід української армії з Курської області український Генштаб спростував ще в суботу.

Як повідомили у північнокорейському ЗМІ, Кім Чен Ин вирішив відправити свої війська до РФ "після висновку, що ситуація відповідає умовам для застосування договору про всеосяжне стратегічне партнерство з Росією... і поінформував про це російську сторону".

KCNA стверджує, що військова діяльність північнокорейських сил в Росії "повністю відповідає" статуту Організації Об’єднаних Націй, іншим міжнародним законам і двосторонньому договору. Також там називають це "священною місією для подальшого зміцнення міцної дружби і солідарності" між Росією та Північною Кореєю.

Підтвердження КНДР про розгортання військ надійшло лише через два дні після того, як Росія визнала, що північнокорейські солдати брали участь у її війні з Україною. Начальник Генштабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов підтвердив їх участь у бойових діях під час відеоконференції з Путіним у суботу.

У червні минулого року Кім Чен Чен Ин підписав угоду з президентом Росії Владіміром Путіним у Пхеньяні, яка зобов’язує дві країни надавати військову допомогу одна одній у разі війни. Підписання договору про взаємну оборону "зблизило" Північну Корею та Росію: Москва надає Північній Кореї вкрай необхідні економічні ресурси в обмін на її військовий внесок.