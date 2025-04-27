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Лист полковника, який вижив на “Титаніку”, продали на аукціоні за рекордною ціною

Лист полковника Арчібальда Грейсі купили анонімно в аукціонному будинку Henry Aldridge and Son в Уілтширі за ціною, що в п'ять разів перевищує очікувані £60 000.

Лист полковника, який вижив на “Титаніку”, продали на аукціоні за рекордною ціною
Фото: Henry Aldridge & Son Ltd

Лист, написаний пасажиром “Титаніка” за кілька днів до затоплення судна, продали за рекордні 300 тисяч фунтів стерлінгів на аукціоні у Великій Британії, пише BBC.

Лист полковника Арчібальда Грейсі купили анонімно в аукціонному будинку Henry Aldridge and Son в Уілтширі за ціною, що в п'ять разів перевищує очікувані £60 000.

Його назвали “пророчим”, оскільки у листі полковник Грейсі говорить знайомому, що він “зачекає кінця своєї подорожі”, перш ніж дати оцінку “прекрасному судну”.

Лист датований 10 квітня 1912 року, днем, коли полковник піднявся на борт “Титаніка” в Саутгемптоні, і за п'ять днів до того, як корабель затонув після зіткнення з айсбергом у Північній Атлантиці.

Полковник Грейсі був одним із приблизно 2200 пасажирів і членів екіпажу на борту “Титаніка”, що прямував до Нью-Йорка. Понад 1500 людей загинули внаслідок катастрофи.

Пасажир першого класу написав листа з каюти C51. Лист відправвили, коли судно пришвартувалося в ірландському Квінстауні 11 квітня 1912 року. На ньому також стояв лондонський штемпель від 12 квітня.

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За словами аукціоніста, листа продали за найвищою ціною з усіх листів, написаних на борту “Титаніка”. Розповідь полковника Грейсі про затоплення є однією із найвідомішою. Пізніше він написав книгу “Правда про Титанік”, в якій розповів про свій досвід на борту приреченого океанського лайнера.

Полковника розповів, як вижив, залізши в перевернуту рятувальну шлюпку у крижаній воді. Більше половини людей, які спочатку дісталися рятувальної шлюпки, померли від виснаження чи холоду. Хоча полковник Грейсі пережив катастрофу, його здоров'я серйозно зазнало переохолодження та отриманих фізичних травм.

2 грудня 1912 він впав у кому і через два дні помер від ускладнень, викликаних діабетом.

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